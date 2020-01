El gobernador, Omar Perotti, firmó este viernes el acta compromiso Todas las chicas y los chicos en la escuela aprendiendo. Lo hizo junto al ministro de Educación de la Nación, Nicolás Trotta, su par provincial, Adriana Cantero, y cerca de 200 intendentes –entre los que estuvo Emilio Jatón– y presidentes comunales que fueron convocados en el Centro Cultural Provincial Paco Urondo.

Durante su exposición, Perotti reconoció que "al año lo empezamos duro, pero con sinceridad, esto es lo que hay". En varias oportunidades argumentó que la situación económica del país y de la provincia no es fácil y dijo que el cronograma extendido de pagos a la administración pública forma parte de la necesidad de ordenar la provincia. "Ordenándonos y priorizando vamos a salir adelante. Cuando se habla de prioridades es porque los recursos no alcanzan y hay que poner algo primero y en el día de hoy pusimos primero a la educación de Santa Fe", sostuvo sobre el cierre de su discurso.

Al respecto, UNO Santa Fe lo consultó sobre si en ese marco de ordenamiento de las cuentas de la provincia hay lugar para la cláusula gatillo en las paritarias que se iniciarán en poco tiempo y Perotti respondió: "Para lo que hay lugar es para sentarse en la mesa y discutir cuáles son las herramientas posibles para seguir adelante".

"Nosotros dimos cumplimiento a la paritaria actual donde la establecía (a la cláusula gatillo). Creemos que va a haber que acompañar, porque lo sentimos así, un marco nacional diferente; un marco de acuerdo de precios, de salarios donde ojalá podamos encontrar la mejor forma de hacer viable la remuneración que merece cada uno de los trabajadores. Me parece que lo primero es encontrar el diálogo, reconocernos todos en la real situación que vive la nación, que vive la provincia y seguramente estará la comprensión de cada uno de los trabajadores de saber que para ese momento y para esas posibilidades pueden tener y contar con la mejor propuesta posible", sostuvo.

—¿Cuándo se iniciaría ese diálogo?–consultó UNO Santa Fe.

—El diálogo está, el diálogo empezó. En estos días cuando tuvimos que dar a conocer un calendario extendido, el diálogo con los dirigentes estuvo, recepcionando sus reclamos, sus sugerencias. El diálogo no se va a cortar, el diálogo formal de convocatoria después tomará esa instancia de formalidad, pero el diálogo ya existe y se va a profundizar. El seguimiento de las cuentas públicas de la provincia lo hacen los trabajadores estatales que son los que pertenecen a algunos de los gremios. Son ellos los que saben qué dinero hay, qué dinero es el que se debe. Por lo tanto, son ellos mejor que nadie los que les pueden trasladar a sus compañeros de trabajo si ingresó o no un peso, dónde se está pagando. Cada uno de ellos saben y tienen que tener la tranquilidad de que lo que les estamos diciendo es lo que sus compañeros de trabajo están viendo.

Acto por la educación Perotti.png Cerca de 200 intendentes y presidentes comunales estuvieron en el acto. Prensa Provincia

En la conferencia de prensa que brindó al finalizar el acto, al gobernador se le preguntó cómo encontró la provincia y el rafaelino dijo: "No en una situación que a uno le hubiese gustado. Encontrarse con desorganizaciones importantes. Algo que hoy es una anécdota, porque pudimos poner en marcha las colonias de vacaciones, pero dejaron a los chicos anotados, a los docentes inscriptos, pero sin las horas para empezar, con toda la expectativa que esos chicos tienen en cada comuna y en cada municipio. Falta de organización y de recursos; y de muchos ingresos que hay que revisar claramente".

"Pero lo importante y central es cómo hacemos frente a estas cosas. Lo más difícil es lo que estamos viviendo hoy", dijo y amplió: "Cuando decíamos en la transición que la mejor transición era la que dejaba sueldos y aguinaldos para pagar, lo decíamos porque la proyección daba esto: que no iba a alcanzar la plata y que no iban a dejar la plata para pagar los sueldos y aguinaldos. La decisión tomada, dura, difícil, que compromete, que dificulta a docentes, trabajadores, tiene que ver con una decisión de priorizar que sin ingresos no vamos a ir en este momento a los bancos que nos están esperando con un 70 por ciento de tasa".

Luego volvió a apuntar contra la administración de Miguel Lifschitz al decir que "lo que habría que haber hecho es dejar previsto que estas cosas no pasen". Además, justificó la medida tomada en el último día del año pasado de pagar los sueldos de los agentes públicos con un cronograma extendido.

"La decisión se tomó y es parte de ordenar a la provincia. Lo tenemos que hacer, primero ordenando el pago de los trabajadores, en un cronograma extendido. Sabemos las dificultades que genera, somo conscientes, como somos conscientes de las dificultades que genera que no haya pago alguno para ningún contratista, proveedor", reconoció y dejó abierta la posibilidad acortar los plazos de pago. "Ojalá que los ingresos marquen que son superiores y podamos adelantar aunque sea un día el cronograma extendido".

"Esta es la realidad –continuó–, no la vamos a oculta nunca. Puede no gustar y claro que no gusta. Pero una situación difícil, de emergencia como la que se vive a nivel nacional, con una situación fiscal que más allá del deseo del Presidente hoy no deja margen para ayudar a provincias; también lo viven la gran parte de los municipios que están hoy aquí. También lo vive la provincia de Santa Fe, aunque a algunos les cueste reconocer que estamos en una verdadera emergencia".

Luego agregó: "Esta es una de las grandes realidades, que nos encontrarnos con una Caja de Jubilaciones con una deuda enorme; una obra social deteriorada y endeudada; una empresa provincial (EPE) con deudas millonarias en la energía. Esto habla claramente de una provincia que está en emergencia pero confiamos que con mucho trabajo, con mucha dedicación y con el esfuerzo de todos y la solidaridad de todos, con el tiempo la vamos a poner en marcha.

Durante el acto en el que Perotti le habló a los 200 jefes de gobiernos locales presentes, el gobernador reconoció en varios tramos la difícil situación económica y financiera no solo de Nación y provincia, si no también, de los propios municipios y comunas. "Más de uno hubiese esperado que en este primer encuentro hablemos de cómo pagar los sueldos. Pero seguramente le vamos a encontrar la vuelta. Creemos que debe cambiarse la forma, que de be ordenarse la administración, que debemos hacer un esfuerzo todos", aseveró.

Perotti y Trotta.png Perotti y Trotta firmaron el compromiso por la educación.

“Estamos aquí cumpliendo con un compromiso: vamos a trabajar para garantizar que todas nuestras chicas y chicos que hayan terminado la escuela primaria estén sentados en su banco de la escuela secundaria. Y también para que aquellos que tengan que iniciar la sala de cuatro (años) lo puedan hacer”, dijo Perotti que apelando a su experiencia de intendente se sinceró y les dijo a los jefes comunales que el trabajo en el territorio para garantizar que todos los chicos vayan a la escuela será de los gobiernos locales.

La paritaria nacional docente, en 15 días

Por su parte, el ministro de Educación nacional dijo que "es una decisión del Presidente convocar a la paritaria nacional docente" a pesar de la "situación fiscal muy compleja" en la que está el país. Sin embargo, aseguró que "el gobierno nacional reasume una mirada federal para todo el país de lo que deben ser definiciones estratégicas en el campo educativo".

"Hay que discutir salarios, hay que discutir también la formación docente y hay que discutirlo con todas las provincias, con la ciudad de Buenos Aires y con las organizaciones docentes. Creemos que es fundamental recuperar el diálogo con los maestros y las maestras", afirmó.

Luego empezó a marcar el calendario de la paritaria docente y, en ese sentido, calculó "que a mediados de enero va a ser la primera reunión de trabajo con todas las organizaciones sindicales".

Al ser consultado sobre si se sustentará un acuerdo de salario igualado a la inflación, el ministro dijo: "No queremos adelantar lo que va a ser el diálogo. Intentamos que sea espacio de profundo acuerdo que nos permita entender y comprender la realidad de cada una de las jurisdicciones y los desafíos que debe tener el campo educativo de cara al futuro así que vamos a discutir abiertamente con todas las organizaciones docentes".