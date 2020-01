El gobernador Omar Perotti hizo referencia este viernes a la histórica movilización en Rafaela en demanda de seguridad que se concentró frente a la Municipalidad, marchó hacia la Jefatura, luego a la Fiscalía Regional y a la casa particular de él mismo.

“Es una situación de mucho dolor”, dijo el mandatario en clara alusión a la muerte del joven Gonzalo Glaría, quien falleció en un accidente cuando perseguía a dos sujetos que presuntamente habían participado de un hecho delictivo.

Dijo que Rafaela es una ciudad “que vive postergada en el acompañamiento de una política de seguridad seria”. Y continuó: “En algún momento sentíamos que esta situación desgraciadamente iba a pasar. Hay hartazgo de una sociedad frente a años y años de hechos delictivos, de no presencia, de no prevención; de no tener una verdadera política de seguridad”.

“Es una comunidad que se hartó y que con mucho dolor se expresó”, apuntó el gobernador. En relación a los fuertes cruces políticos tras la marcha, manifestó: “Cualquier otra connotación, más allá de los hechos, yo no me voy a sumar. Hay un dolor enorme de una familia, de los amigos. Y hay una comprensión de quien como un padre más de esa ciudad vive y siente”.

“No todos lo quisieron escuchar, no todos le dieron la difusión, pero esta es la ciudad, nosotros no la vamos a esconder. Esta situación sincera años de una comunidad gritando y pidiendo un tratamiento distinto”, añadió.

Sobre el hecho de que se hayan manifestado frente a su casa, a menos de un mes del inicio de la gestión, consideró: “Creo que cuando hay dolor, uno acompaña al dolor. En este tipo de cosas, lo que a veces se debe hacer es no cargar las tintas cuando hay dolor familiar. Soy muy respetuoso de eso, de cada una de estas situaciones. Nunca tomaría ese camino. Yo me quiero quedar con el hartazgo de una comunidad que se expresó masivamente frente a la desatención de años y años en materia de seguridad”.

Igualmente, respaldó la decisión de abrir investigaciones sobre aquellas personas que provocaron disturbios frente a la Fiscalía: “Me parece que es lo que corresponde. Cada hecho que se dé, donde haya situaciones de este tipo, nos tocará a nosotros, al poder judicial. Cada uno tiene que estar cumpliendo su tarea”.