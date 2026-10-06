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Pullaro confirmó que en junio se elige gobernador: ¿cómo queda el calendario electoral?

Los comicios generales podrían realizarse el 13 de junio próximo, lejos de las elecciones nacionales. Mientras que las Paso tendrían lugar el 18 de abril

6 de octubre 2026 · 15:10hs
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Tras la reciente reforma electoral

Foto: Archivo / La Capital

Tras la reciente reforma electoral, en Santa Fe empieza a tomar forma el calendario para los comicios de 2027.

El gobernador Maximiliano Pullaro revisa el calendario electoral 2027 para definir las fechas para ir a las urnas en Santa Fe. Sin embargo, y luego de los trascendidos de los últimos días, confirmó que en junio se elegirá al nuevo gobernador.

De esta manera, se aleja de la elección nacional que se realizará en octubre (con PASO en agosto), de manera que no se contaminen los comicios provinciales con temas nacionales.

Hace unos días, el presidente de la UCR provincial y titular del Senado, Felipe Michlig, señaló que los comicios generales podrían realizarse el 13 de junio próximo, mientras que las Paso tendrían lugar el 18 de abril.

LEER MÁS: Elecciones 2027: Michlig anticipó que las generales podrían ser el 13 de junio y respaldó una candidatura de Pullaro a la reelección

Calendario electoral de Pullaro

"Creo que la fecha posible, o por lo menos la que hemos estado charlando, es el domingo 13 de junio", sostuvo Michlig al ser consultado sobre las próximas elecciones provinciales.

Pullaro, que confirmó que junio serán las generales, abril las PASO y febrero el cierre de listas, aclaró que los días están por verse porque hay algunas cuestiones por definir. Por ejemplo los feriados de carnaval de febrero.

Pullaro abordó la cuestión de Malvinas durante la última jornada del Santa Fe Business Forum.

Pullaro abordó la cuestión de Malvinas durante la última jornada del Santa Fe Business Forum.

Estas fechas sintonizan con la idea de la Casa Gris de separar lo más posible los comicios provinciales de los nacionales (por lo pronto, previstos para el 24 de octubre).

Lo cierto es que, mientras todavía trabaja en la reglamentación de la reforma electoral aprobada recientemente por la Legislatura, la gestión de Maximiliano Pullaro diseña el calendario de los comicios de 2027, que luego evaluarán todos los partidos que integran Unidos, la coalición oficialista.

En función de los dichos de Michlig y de la última modificación a las reglas electorales en Santa Fe, que achica el plazo en entre las Paso y las generales, las primarias deberían realizarse el 18 de abril.

Siguiendo esa línea, la inscripción de alianzas cerraría el 7 de febrero, mientras que las listas deberían estar anotadas el 12 de ese mes.

En ese escenario, Michlig respaldó la reelección de Pullaro. "Para los tiempos que estamos transitando, es el candidato ideal, el mejor que tenemos en Unidos. En lo personal, me inclino a que el frente tenga una sola fórmula definida para ofrecerle a la ciudadanía", afirmó.

Pullaro calendario electoral Santa Fe 2027 comicios Paso
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