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Elecciones 2027: Michlig anticipó que las generales podrían ser el 13 de junio y respaldó una candidatura de Pullaro a la reelección

El titular de la UCR santafesina señaló que esa es la fecha que se viene analizando para las elecciones provinciales y planteó que el frente oficialista tenga una sola fórmula. También respaldó a Pullaro y valoró la articulación entre la Provincia y Rosario.

30 de septiembre 2026 · 16:45hs
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Elecciones 2027: Michlig anticipó que las generales podrían ser el 13 de junio y respaldó la candidatura de Pullaro a la reelección

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Elecciones 2027: Michlig anticipó que las generales podrían ser el 13 de junio y respaldó la candidatura de Pullaro a la reelección

El calendario electoral de Santa Fe para 2027 ya comienza a aparecer en las declaraciones de los principales dirigentes de Unidos. El presidente de la UCR santafesina y presidente provisional del Senado, Felipe Michlig, señaló que las elecciones generales podrían realizarse el domingo 13 de junio, mientras que las PASO serían el 11 de abril.

"Creo que la fecha posible, o por lo menos la que hemos estado charlando, es el domingo 13 de junio", sostuvo Michlig al ser consultado por los próximos comicios provinciales en Radio 2. Según explicó, esa fecha se ubica dentro del período previsto para la realización de las elecciones antes del recambio de autoridades.

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Pero además de hablar del calendario, el dirigente radical se refirió al armado electoral de Unidos para Cambiar Santa Fe y a la posibilidad de que el frente tenga una interna para definir sus candidaturas.

En ese escenario, Michlig respaldó la candidatura de Maximiliano Pullaro. "Para los tiempos que estamos transitando, Pullaro es el candidato ideal, el mejor que tenemos en Unidos. En lo personal me inclino a que el frente tenga una sola fórmula definida para ofrecerle a la ciudadanía", afirmó.

El titular de la UCR también rechazó la posibilidad de avanzar con fórmulas "puras" o hegemonizadas por un solo sector político.

"Sería lo peor que nos podría pasar. El valor superlativo de Unidos es que es un frente amplio, con partidos de centroizquierda y centroderecha", sostuvo.

Para graficar su posición, Michlig apeló a una expresión futbolística: "Equipo que gana no se toca: si el título se consiguió con determinados actores, ¿por qué cambiarlo?".

El respaldo a la gestión de Rosario

Durante la entrevista, el senador también fue consultado por la situación política de Rosario y la gestión del intendente Pablo Javkin.

Michlig dijo estar "muy contento de cómo se ha consolidado la gestión" del intendente rosarino y destacó especialmente la relación con el gobierno provincial.

En ese sentido, recordó el vínculo que tuvo Javkin con la administración de Omar Perotti y sostuvo que durante ese período el intendente había quedado prácticamente solo frente a cuestiones que, según su mirada, no eran de su responsabilidad.

En contraste, valoró la articulación entre el gobierno provincial y la Municipalidad de Rosario durante la gestión de Pullaro.

"La articulación con el gobierno provincial lo fortaleció y creo que es un gran intendente", afirmó Michlig.

La visita al Vaticano

Las declaraciones del titular de la UCR santafesina se conocieron después de su viaje a Roma, donde participó junto con los senadores Alcides Calvo y Germán Giacomino de una audiencia con el papa León XIV.

Al relatar parte de la agenda desarrollada en Italia, Michlig contó que durante los encuentros diplomáticos las autoridades de la embajada argentina ante la Santa Sede estaban al tanto del desarrollo de los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026.

"A 13 mil kilómetros de distancia destacaban la ceremonia de inauguración y cómo se estaban dando los juegos en nuestra provincia", relató.

Según agregó, durante esos encuentros también se mencionó el proceso de recuperación de Rosario en materia de seguridad.

elecciones generales Felipe Michlig
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