Pullaro, sobre las negociaciones con Nación por las obras paralizadas: "Están avanzadas, no están terminadas"

pullaro milei.jpg El gobernador Maximiliano Pullaro junto al presidente Javier Milei.

Pullaro advirtió: "No es que nosotros podemos imponerle que termine las 290 obras que había empezado el kirchnerismo aquí. Muchas son obras pequeñas que están en ciudades, que tendrían que hacer intendentes o presidentes comunales; y tenían un financiamiento de Nación. Es una realidad, el gobierno nacional dijo «no vamos a hacer más estas obras»".

Destacó que el gobierno provincial está peleando para que "terminen algunas obras importantes y grandes; que no nos corten toda la obra pública. Es el debate que tenemos".

Sobre las obras inconclusas nacionales que podría terminar provincia con recursos propios, Pullaro indicó: "Entendemos que podemos hacer ese esfuerzo. No es que querramos, sino que son obras que el gobierno no va a realizar. Pero no es que cedemos algo, no es una negociación. Si el gobierno nacional dice «no la financio más...» no hay una ley que ordene que las tenga que terminar".

En declaraciones a la emisora LT10, Pullaro dijo que el gobierno nacional fue claro en materia de obra pública: "Se podrían hacer cargo de muy pocas. Estamos viendo de cuáles nos hacemos cargo nosotros, con recursos propios, y de cuáles se hace cargo Nación; y de cuáles se harán cargo intendentes y presidentes comunales".

Ley Bases

Pullaro se manifestó sobre la recién sancionada ley Bases en el Senado, específicamente sobre el impacto del Régimen de Incentivo a Grandes Inversiones (Rigi), sobre lo que afirmó que "no afectará ninguna de las industrias que tenemos en Santa Fe", posicionando esto como "una oportunidad".

Sobre el Rigi, Pullaro manifestó: "Iba a ser muy malo si quedaba como estaba, porque permitía que venga cualquier gran inversor con un régimen fiscal distinto y destruir a la industria. El Gobierno nacional escuchó mucho y creo que como quedó redactado en el Senado es una oportunidad que tenemos en Santa Fe porque no toca ninguna de las industrias que tenemos aquí".

"Les da una oportunidad en cuanto a la expertise en recursos humanos, equipamiento que nosotros tenemos para lo que puede venir en grandes inversiones, fundamentalmente abocadas a la energía y a la minería", agregó.

Pullaro puso reparos para que esto se promulgue tal como se definió en el Congreso: "Hay que ser muy cuidadoso para que quede como quedó en el Senado, por lo que esta semana voy a intentar tener reuniones con los bloques legislativos en Buenos Aires para pedirles eso y que quede clara la posición de Santa Fe. Voy a hablar con Rodrigo De Loredo, con Picchetto, con Mónica Fein y con otros presidentes de bloque".

