"Qué buena que está": escándalo en la jura de Diputados por un micrófono abierto

Un diputado habló de legisladoras electas mientras un micrófono abierto seguía activo. Más tarde negó haber pronunciado las frases.

Rosario Goitía, María Graciela de la Rosa y Mónica Becerra, las tres diputadas que fueron víctimas de comentarios fuera de lugar en el Congreso

La sesión preparatoria de la Cámara de Diputados, en la que 127 legisladores asumieron sus bancas este miércoles, quedó marcada por una serie de comentarios impropios captados por un micrófono abierto. El episodio ocurrió mientras el secretario parlamentario, Adrián Pagan , convocaba a los diputados chaqueños Guillermo César Agüero, Sergio Dolce y Rosario Goitía para prestar juramento.

Instantes después, se escuchó la voz de Gerardo Cipolini , integrante de la UCR y presidente provisional de la sesión, diciendo: “Rosario Goitía… che, ¡qué buena que está…!”.

La ceremonia continuó sin interrupciones. Cipolini tomó la fórmula de rigor y los legisladores chaqueños juraron.

Sin embargo, el comentario no quedó ahí: 15 minutos más tarde, el diputado volvió a pronunciar una frase similar, esta vez dirigida a la formoseña María Graciela de la Rosa.

Un tercer comentario –“¡Che, qué linda!”– tuvo como destinataria a la legisladora Mónica Becerra.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/elcancillercom/status/1996271835223056691&partner=&hide_thread=false [AHORA] "¿Quién es esa? ¡Qué buena está!": en la jura de los diputados, quedó el micrófono abierto y se escuchó el elogio del legislador Gerardo Cipolini a la libertaria Rosario Goitia. https://t.co/Jmwe9FOztg pic.twitter.com/USkOxsUis8 — ElCanciller.com (@elcancillercom) December 3, 2025

Los fragmentos se viralizaron rápidamente en redes sociales.

El reclamo en el recinto: “Las mujeres somos mucho más que un cuerpo”

La diputada Cecilia Moreau interpeló a Cipolini cuando tomó la palabra en el recinto.

Repudió las expresiones difundidas y reclamó una disculpa pública: “Las mujeres somos mucho más que un buen culo o un cuerpo. Somos cabeza, corazón, idea, coraje y perseverancia. Le pido con humildad que ofrezca las disculpas correspondientes”.

El pedido generó reacciones divididas: algunas legisladoras rieron, otras expresaron malestar, y varias bancas acompañaron el reclamo de Moreau.

La defensa de Cipolini: negó haberlo dicho

En su respuesta, Cipolini sostuvo que no había pronunciado las frases que se le atribuyeron. “La tecnología ha avanzado a límites casi inconcebibles. Uno sale diciendo cosas que no ha dicho. No voy a pedir perdón de algo que no he dicho”.

Añadió que “de ninguna manera” se expresaría en esos términos y aseguró: “Soy un hombre grande, tengo hijas y nietas. Lo repudio totalmente”.

Las declaraciones no convencieron al bloque opositor, que insistió en que los audios coincidían con su voz durante distintos momentos de la jura.

La jura reunió a los diputados electos y contó con la presencia del presidente Javier Milei, acompañado por su hermana Karina Milei, el jefe de Gabinete Manuel Adorni y el ministro del Interior Diego Santilli.

Más tarde llegó Patricia Bullrich, jefa de bloque de La Libertad Avanza en el Senado.

A diferencia de lo ocurrido en la Cámara alta la semana anterior, el presidente de Diputados Martín Menem les asignó el palco principal del recinto.

Quién es Gerardo Cipolini

Gerardo Cipolini nació el 29 de marzo de 1943 y construyó su carrera política en la provincia del Chaco, especialmente en Presidencia Roque Sáenz Peña. Es contador público por la Universidad Nacional del Nordeste y militante histórico de la Unión Cívica Radical.

Fue intendente de Sáenz Peña desde 2007, ocupando tres períodos consecutivos. Su gestión municipal lo proyectó hacia la política nacional. En 2019 asumió como diputado nacional por Juntos por el Cambio y fue reelecto en 2023, convirtiéndose en el diputado de mayor edad de la Cámara baja.

A lo largo de su labor legislativa impulsó proyectos vinculados al desarrollo de su distrito, la administración de inmuebles públicos y diversas iniciativas técnicas y administrativas.