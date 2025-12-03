Uno Santa Fe | Política | diputados

"Qué buena que está": escándalo en la jura de Diputados por un micrófono abierto

Un diputado habló de legisladoras electas mientras un micrófono abierto seguía activo. Más tarde negó haber pronunciado las frases.

3 de diciembre 2025 · 18:29hs
Rosario Goitía

Rosario Goitía, María Graciela de la Rosa y Mónica Becerra, las tres diputadas que fueron víctimas de comentarios fuera de lugar en el Congreso

La sesión preparatoria de la Cámara de Diputados, en la que 127 legisladores asumieron sus bancas este miércoles, quedó marcada por una serie de comentarios impropios captados por un micrófono abierto. El episodio ocurrió mientras el secretario parlamentario, Adrián Pagan, convocaba a los diputados chaqueños Guillermo César Agüero, Sergio Dolce y Rosario Goitía para prestar juramento.

Instantes después, se escuchó la voz de Gerardo Cipolini, integrante de la UCR y presidente provisional de la sesión, diciendo: “Rosario Goitía… che, ¡qué buena que está…!”.

La ceremonia continuó sin interrupciones. Cipolini tomó la fórmula de rigor y los legisladores chaqueños juraron.

Sin embargo, el comentario no quedó ahí: 15 minutos más tarde, el diputado volvió a pronunciar una frase similar, esta vez dirigida a la formoseña María Graciela de la Rosa.

Un tercer comentario –“¡Che, qué linda!”– tuvo como destinataria a la legisladora Mónica Becerra.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/elcancillercom/status/1996271835223056691&partner=&hide_thread=false

Los fragmentos se viralizaron rápidamente en redes sociales.

El reclamo en el recinto: “Las mujeres somos mucho más que un cuerpo”

La diputada Cecilia Moreau interpeló a Cipolini cuando tomó la palabra en el recinto.

Repudió las expresiones difundidas y reclamó una disculpa pública: “Las mujeres somos mucho más que un buen culo o un cuerpo. Somos cabeza, corazón, idea, coraje y perseverancia. Le pido con humildad que ofrezca las disculpas correspondientes”.

El pedido generó reacciones divididas: algunas legisladoras rieron, otras expresaron malestar, y varias bancas acompañaron el reclamo de Moreau.

La defensa de Cipolini: negó haberlo dicho

En su respuesta, Cipolini sostuvo que no había pronunciado las frases que se le atribuyeron. “La tecnología ha avanzado a límites casi inconcebibles. Uno sale diciendo cosas que no ha dicho. No voy a pedir perdón de algo que no he dicho”.

Añadió que “de ninguna manera” se expresaría en esos términos y aseguró: “Soy un hombre grande, tengo hijas y nietas. Lo repudio totalmente”.

Las declaraciones no convencieron al bloque opositor, que insistió en que los audios coincidían con su voz durante distintos momentos de la jura.

La jura reunió a los diputados electos y contó con la presencia del presidente Javier Milei, acompañado por su hermana Karina Milei, el jefe de Gabinete Manuel Adorni y el ministro del Interior Diego Santilli.

Más tarde llegó Patricia Bullrich, jefa de bloque de La Libertad Avanza en el Senado.

A diferencia de lo ocurrido en la Cámara alta la semana anterior, el presidente de Diputados Martín Menem les asignó el palco principal del recinto.

Quién es Gerardo Cipolini

Gerardo Cipolini nació el 29 de marzo de 1943 y construyó su carrera política en la provincia del Chaco, especialmente en Presidencia Roque Sáenz Peña. Es contador público por la Universidad Nacional del Nordeste y militante histórico de la Unión Cívica Radical.

Fue intendente de Sáenz Peña desde 2007, ocupando tres períodos consecutivos. Su gestión municipal lo proyectó hacia la política nacional. En 2019 asumió como diputado nacional por Juntos por el Cambio y fue reelecto en 2023, convirtiéndose en el diputado de mayor edad de la Cámara baja.

A lo largo de su labor legislativa impulsó proyectos vinculados al desarrollo de su distrito, la administración de inmuebles públicos y diversas iniciativas técnicas y administrativas.

diputados micrófono Defensa Argentina
Noticias relacionadas
La joven diputada nacional por Mendoza

La diputada del "patito en la cabeza" cambia otra vez de bancada y aterriza en Provincias Unidas

La Cámara de Diputados, escenario de una disputa polarizada entre La Libertad Avanza y el peronismo. 

Diputados: los libertarios llegan con ventaja a una sesión clave

Maximiliano Pullaro junto a José Núñez, diputado del PRO que se suma al bloque de Provincias Unidas.

José Núñez integrará la bancada de Provincias Unidas en Diputados

La comisión de Diputados que investiga las muertes ocurridas por fentanilo contaminado sesionó en Rosario.

Fentanilo: se conoce el informe de la comisión investigadora de Diputados

Lo último

Asoma el nuevo rival de Unión para el interzonal del primer torneo de 2026

Asoma el nuevo rival de Unión para el interzonal del primer torneo de 2026

Unión potencia el perímetro con la llegada de Anthony Hilliard para la Liga Nacional

Unión potencia el perímetro con la llegada de Anthony Hilliard para la Liga Nacional

Santa Fe profundiza el control de motos: fotomultas de $400.000 y un sistema de controles rotativos en la ciudad

Santa Fe profundiza el control de motos: fotomultas de $400.000 y un sistema de controles rotativos en la ciudad

Último Momento
Asoma el nuevo rival de Unión para el interzonal del primer torneo de 2026

Asoma el nuevo rival de Unión para el interzonal del primer torneo de 2026

Unión potencia el perímetro con la llegada de Anthony Hilliard para la Liga Nacional

Unión potencia el perímetro con la llegada de Anthony Hilliard para la Liga Nacional

Santa Fe profundiza el control de motos: fotomultas de $400.000 y un sistema de controles rotativos en la ciudad

Santa Fe profundiza el control de motos: fotomultas de $400.000 y un sistema de controles rotativos en la ciudad

El Apertura de la Liga Femenina continúa con los cuadrangulares

El Apertura de la Liga Femenina continúa con los cuadrangulares

Alpine anunció la fecha de presentación del nuevo auto que tendrá Colapinto

Alpine anunció la fecha de presentación del nuevo auto que tendrá Colapinto

Ovación
Todo acordado: Diego Colotto será el nuevo mánager de Colón

Todo acordado: Diego Colotto será el nuevo mánager de Colón

¿La continuidad de Minella, en jaque con la asunción de Alonso?

¿La continuidad de Minella, en jaque con la asunción de Alonso?

¿Potable? En La Plata vinculan a Eric Meza con Colón

¿Potable? En La Plata vinculan a Eric Meza con Colón

Unión reunió a las agrupaciones y confirmó que el balance llega con déficit

Unión reunió a las agrupaciones y confirmó que el balance llega con déficit

Sangre de Campeones definió a sus representantes en la nueva dirigencia de Colón

Sangre de Campeones definió a sus representantes en la nueva dirigencia de Colón

Policiales
Santa Rosa de Lima: aprehendieron a dos hombres por una presunta tentativa de femicidio y les secuestraron armas de fuego

Santa Rosa de Lima: aprehendieron a dos hombres por una presunta tentativa de femicidio y les secuestraron armas de fuego

Santo Tomé: un hombre de 28 años murió tras ser acribillado por dos personas que circulaban en moto

Santo Tomé: un hombre de 28 años murió tras ser acribillado por dos personas que circulaban en moto

Detuvieron a una mujer y a un hombre por un crimen y una doble tentativa de homicidio en Barranquitas

Detuvieron a una mujer y a un hombre por un crimen y una doble tentativa de homicidio en Barranquitas

Coronda: secuestran más de un kilo y medio de marihuana y $677.000 durante un operativo

Coronda: secuestran más de un kilo y medio de marihuana y $677.000 durante un operativo

Escenario
Cuenta regresiva para el reencuentro de Cacho Deicas con el público santafesino

Cuenta regresiva para el reencuentro de Cacho Deicas con el público santafesino

Santa Fe Mágica: llega el Primer Festival de Cerveza sin alcohol de Sudamérica

Santa Fe Mágica: llega el Primer Festival de Cerveza sin alcohol de Sudamérica

Plan Divino llega a Tribus para celebrar la obra de Charly García y Fito Páez

Plan Divino llega a Tribus para celebrar la obra de Charly García y Fito Páez

NVLO llega a Santa Fe con un show demoledor

NVLO llega a Santa Fe con un show demoledor

Presentan el libro Atavíos de la nostalgia

Presentan el libro "Atavíos de la nostalgia"