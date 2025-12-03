El Apertura de la Liga Femenina continúa con los cuadrangulares

Concluida la etapa regular de la Liga Femenina, se viene un receso antes del desarrollo de los clasificatorios en busca de los semifinalistas

El Torneo Apertura de La Liga Femenina tuvo, concluida la etapa regular, un breve receso antes del desarrollo de los cuadrangulares clasificatorios de las conferencias Sur y Norte, que se desarrollan desde este miércoles y hasta el lunes 8 de diciembre para definir los semifinalistas .

En cada zona, los equipos que se ubicaron entre el primer y octavo puesto se dividieron en dos mini torneos de cuatro participantes, en los que se enfrentarán todos contra todos. Los conjuntos que finalizaron novenos en las conferencias Sur y Norte concluyeron su participación en el Apertura y son Lanús y Bochas, respectivamente.

En busca de los semifinalistas del Clausura de la Liga Argentina

En la Sur, El Talar logró el primer lugar en la general y será anfitrión en el estadio Roberto Contini frente a Berazategui, Rocamora y El Biguá de Neuquén. Los partidos se disputarán del 3 al 5 de diciembre. El segundo escalón en primera etapa se lo quedó Obras y tendrá la localía en el Templo del Rock en el otro cuadrangular, que será del 6 al 8 de diciembre. Enfrentará a Ferro Carril Oeste, Unión Florida e Independiente de Neuquén.

En la Conferencia Norte el mejor elenco fue Instituto y será anfitrión en el estadio Ángel Sandrín entre el 5 y 7 de diciembre de Hindú, Quimsa y Fusión Riojana. El otro cuadrangular también se jugará esos días en el estadio Ubaldo Adélico Goya con el local, Chañares; San José de Mendoza, Gorriones de Río Cuarto y Náutico Sportivo Avellaneda de Rosario.

Los dos mejores de cada cuadrangular avanzarán al Cuadrangular Semifinal de cada conferencia mientras que los otros dos equipos concluirán su participación en el certamen.