Asoma el nuevo rival de Unión para el interzonal del primer torneo de 2026

La temporada 2026 empieza a tomar forma y Unión dejará de cruzarse con Instituto y tendrá otro rival para el interzonal. El panorama

La AFA comenzó a delinear el mapa de la Liga Profesional 2026 y Unión aparece nuevamente en el centro de los movimientos. Con la confirmación de los descensos de Godoy Cruz y San Martín (SJ) y los ascensos de Estudiantes (RC) y Gimnasia (M), trascendió el bosquejo de las zonas.

El Tatengue pasará a tener como rival del interzonal a Sarmiento, cuando antes fue ante Instituto. La AFA trabaja con el objetivo de equilibrar distancias y jerarquías, por lo que también se reacomodan algunos enfrentamientos secundarios.

Los interzonales serían:

Unión – Sarmiento

Barracas Central – Deportivo Riestra

Defensa y Justicia – Aldosivi

De esta forma, los movimientos contemplan el ingreso de Gimnasia de Mendoza en el lugar del Tomba y reorganizan las parejas sin afectar la lógica general del torneo.

Unión Sarmiento Mauro Pittón.jpg Sarmiento sería el nuevo rival de Unión en el interzonal del primer torneo de 2026.

Los clásicos y cruces tradicionales, intocables

Más allá de los retoques, la AFA mantendrá sin cambios los 12 clásicos históricos, preservando los partidos que sostienen la mayor parte del atractivo del torneo. Entre ellos:

Boca – River

Independiente – Racing

San Lorenzo – Huracán

Central – Newell’s

Estudiantes – Gimnasia LP

Banfield – Lanús

Talleres – Belgrano

Instituto – Estudiantes RC

Argentinos – Platense

Tigre – Vélez

Atlético Tucumán – Central Córdoba

Independiente Rivadavia – Gimnasia de Mendoza

La única modificación dentro de este bloque tradicional será la incorporación de Gimnasia de Mendoza en el clásico mendocino, reemplazando a Godoy Cruz tras su descenso. Aunque el borrador está prácticamente definido, en Viamonte también se evaluó la posibilidad de respetar íntegramente las llaves de 2025.

Un 2026 con zonas claras y un Unión reubicado

La planificación de la AFA apunta a una temporada con paridad geográfica, continuidad deportiva y un calendario equilibrado. Para Unión, la noticia más inmediata es el cambio de emparejamiento: el Tatengue tendrá un nuevo cruce interzonal y un reordenamiento dentro de una estructura que, en líneas generales, se mantiene.