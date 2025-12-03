Uno Santa Fe | Colón | Colón

Primera minoría en Colón: Sangre de Campeones definió a sus representantes en la dirigencia

Tras el triunfo de José Alonso, la agrupación Sangre de Campeones, que quedó como primera minoría, confirmó sus representantes en la dirigencia de Colón

3 de diciembre 2025 · 15:14hs
Primera minoría en Colón: Sangre de Campeones definió a sus representantes en la dirigencia

Sangre de Campeones oficializó en las últimas horas sus representantes en la nueva dirigencia de Colón como primera minoría, tal como lo establece el estatuto. Luego del triunfo de José Alonso con Tradición Sabalera, la agrupación reveló los cargos que ocuparán.

Al igual que en la gestión anterior, la lista Sangre de Campeones, que volvió a ubicarse en segundo lugar en las elecciones, tendrá presencia. Si bien estos cargos no participan en decisiones ejecutivas, sí cumplen un rol de control, revisión y fiscalización.

Los representantes ya confirmados como primera minoría en Colón

La agrupación dio a conocer la nómina de quienes ocuparán los puestos correspondientes durante los próximos dos años:

Carlos Giustozzi: Comisión Revisora

Juan José Luque: Suplente Comisión Revisora

Facundo Giobergia: Síndico titular

Sergio Miranda: Síndico suplente

Daniel Acuña: Titular Tribunal de Honor

Fernando Barrientos: Suplente Tribunal de Honor

Los representantes de Sangre de Campeones como la primera minoría en Colón.

Estos cargos permiten que la minoría tenga participación y presencia formal en la vida política, garantizando el cumplimiento del estatuto y aportando una mirada alternativa dentro de los órganos de vigilancia. La presencia de Sangre de Campeones busca asegurar transparencia, control y continuidad democrática en una gestión que ya comenzó su planificación deportiva y administrativa.

Con la victoria de Tradición Sabalera y la inminente definición de áreas sensibles —como la gerencia deportiva y el armado del plantel—, la presencia de la primera minoría se incorpora en paralelo al nuevo proceso institucional.

