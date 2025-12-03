Uno Santa Fe | Santa Fe | motos

Santa Fe profundiza el control de motos: multas de $400.000 y un sistema de controles rotativos en la ciudad

El no uso de casco y el cruce de semáforos en rojo encabezan las infracciones. El municipio incorpora nuevos dispositivos móviles para el control de motos.

Redacción UNO Santa Fe

Por Redacción UNO Santa Fe

3 de diciembre 2025 · 19:37hs
Fotomultas a motos en la ciudad. Suman nuevos dispositivos móviles y los montos de las infracciones ascenderán a $400 mil

La Municipalidad de Santa Fe comenzó un paso decisivo en su política de seguridad vial al ampliar el sistema de fotomultas para fiscalizar de manera específica las infracciones cometidas por motos en la ciudad.

Esta medida, en vigor desde el 1 de noviembre, busca atacar directamente las conductas de riesgo más frecuentes en la ciudad.

El subsecretario de Movilidad y Transporte, Raúl Hurani, explicó que la adecuación tecnológica, realizada a través de un convenio con la Universidad Tecnológica Nacional (UTN), permite ahora detectar infracciones como: exceso de velocidad, cruce de semáforos en rojo, no uso de casco, exceso de ocupantes e invasión de la vía pública.

Cifras alarmantes y prioridad: "Salvar vidas"

Los primeros resultados arrojan datos preocupantes. Hurani detalló que, en los primeros 25 días de implementación, se registraron 1.300 infracciones a motos por cruzar semáforos en rojo. Lo más alarmante, sin embargo, es que el 60% de esos conductores también fue detectado circulando sin el casco puesto, cometiendo una doble falta de alto riesgo.

El funcionario enfatizó que la medida no tiene un fin recaudatorio: “El objetivo no es generar infracciones, sino salvar vidas. El casco reduce drásticamente la fatalidad de los accidentes”, afirmó, destacando que esta implementación fue impulsada como política prioritaria por el intendente Juan Pablo Poletti.

Multas elevadas y plan "vale por un casco"

Las sanciones económicas buscan generar un efecto disuasorio. Según estimaciones, la multa por circular sin casco rondaría los $400.000, mientras que cruzar en rojo implicaría un mínimo cercano a los $300.000 (calculado en 150 Unidades Fijas).

No obstante, el municipio ofrece una herramienta para modificar conductas. La administradora general del Tribunal de Faltas, Ana Caprio, informó que se reactivó el plan “Vale por un Casco”. Este permite que la persona que comete la infracción por primera vez pueda solicitar la eximición de la multa si acredita la compra del elemento de seguridad y lo exhibe ante el juez.

“Es una herramienta que busca disuadir y modificar conductas. A veces la sanción es la vía más efectiva para lograrlo”, sostuvo Caprio, quien confirmó que la tendencia de multas se centra en el cruce en rojo y el no uso de casco.

Despliegue y control rotativo

Respecto a la operatividad, Hurani indicó que la colocación de los dispositivos será gradual y rotativa, sin una fecha definida para el total del recambio tecnológico. El objetivo es que la cobertura geográfica se extienda por distintos puntos de la ciudad para "desalentar conductas peligrosas en cualquier zona".

“La idea es que la gente no se cuide porque hay un sensor específico, sino que respete las normas de tránsito en toda la ciudad”, concluyó el subsecretario.

Finalmente, las autoridades recordaron a los ciudadanos que, si bien el proceso de notificación de las nuevas fotomultas está en suspenso, pueden consultar en la web oficial del municipio si poseen actas pendientes.

motos control foto multas Santa Fe
Santa Fe profundiza el control de motos: fotomultas de $400.000 y un sistema de controles rotativos en la ciudad

