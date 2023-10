Qué le dijo Sergio Massa a Javier Milei cuando tenía el micrófono apagado del debate

Milei aclaró que las críticas que le hizo hacia Francisco fueron años atrás cuando “todavía no estaba en política”. “Parece que estás poco informado, porque ya había pedido perdón por eso, y lo volvería a hacer, porque no tengo problema en eso, porque si me equivoco, no tengo problema en repetir que estoy arrepentido por eso”, le contestó al candidato de Unión por la Patria.

“Además, una de las cosas que dije es que si el Papa quería venir a la Argentina, se lo iba a respetar no solo como jefe de Estado, sino como líder de la Iglesia Católica, por lo tanto, dale, dejá de chicanear y dedicate a bajar la inflación y a terminar el gobierno de manera decorosa, dale”, añadió el postulante presidencial libertario, quien había dicho que el Papa era “representante del maligno en la Tierra” .

El incidente se registro cuando Milei ensayaba su explicación sobre el episodio al que hacía referencia Massa. En ese momento, cuando contaba que ya había pedido disculpas por sus dichos, aunque estaría dispuesto a hacerlo nuevamente, el ministro de Economía y candidato oficialista rompió las reglas acordadas entre los participantes del encuentro preelectoral y le habló con el micrófono cerrado.

"Hacelo", le dijo el ex intendente de Tigre de forma casi inaudible y lo repitió tres veces. El gesto motivó al reacción del candidato liberal, quien señaló la interrupción ante los moderadores del debate. "Dejame hablar que tengo el sonido y el tiempo corriendo. Se respetuoso", le disparó Milei a Massa. Hay que tener en cuenta que lo que decía el candidato oficialista no se escuchaba en la transmisión televisiva pero sí en el estudio.

Frente a esta situación, Milei aclaró: "Dije que si el Papa quería venir a la Argentina, se lo iba a respetar. Dejate de chicanear y dedicate a bajar la inflación y terminar tu gobierno de manera decorosa".

Ante el inesperado cruce entre los candidatos, los periodistas Esteban Mirol y Lucila Trujillo, quienes estaban a cargo de la moderación del cruce de preguntas entre los candidatos, le recordaron a ambos que sus declaraciones no se escuchaban mientras tuvieran sus micrófonos cerrados y que no podrían interrumpir a sus contrincantes. Fue un momento tenso, que se replicó en las redes sociales.