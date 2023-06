Quién es Jule Díaz, el primer precandidato no binario de la ciudad: "Queremos que haya más diversidad"

"El binarismo está impuesto cuando nacemos, nos definen como mujer u hombre sólo por llevar un órgano sexual. Yo no elegí ser hombre, me lo impusieron, de hecho me siento más femenino que masculino. El no binarismo vino a romper el molde. Hay veces que me siento más masculino, a veces más femenino, y a veces directamente no me importa", contó a UNO Santa Fe.