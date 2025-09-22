Uno Santa Fe | Economía | gobierno

Retenciones cero: el gobierno amplió el beneficio a carnes avícolas y bovinas

La medida regirá hasta el 31 de octubre o hasta alcanzar exportaciones por 7.000 millones de dólares. Buscan acelerar el ingreso de divisas

22 de septiembre 2025 · 17:55hs
La ampliación de las retenciones cero que impulsa el gobierno incluye por primera vez a las carnes avícolas y bovinas

La ampliación de las retenciones cero que impulsa el gobierno incluye por primera vez a las carnes avícolas y bovinas, un reclamo histórico del campo.
Retenciones cero: el gobierno amplió el beneficio a carnes avícolas y bovinas

Retenciones cero: el gobierno amplió el beneficio a carnes avícolas y bovinas

El gobierno nacional decidió ampliar la política de retenciones cero a las exportaciones de carnes avícolas y bovinas, una medida que hasta ahora alcanzaba únicamente a granos y subproductos. El anuncio lo realizó este lunes el vocero presidencial Manuel Adorni y quedó oficializado en el Boletín Oficial.

Según el decreto, la eliminación temporal del derecho de exportación regirá hasta el 31 de octubre de 2025, o hasta que se registren Declaraciones Juradas de Ventas al Exterior (DJVE) por 7.000 millones de dólares, lo que ocurra primero.

“Este es el único gobierno que, ante las adversidades, responde bajando impuestos”, remarcó Adorni en su cuenta de X.

Una medida en medio de la tensión cambiaria

El esquema busca estimular el ingreso de divisas en un contexto de presión sobre el tipo de cambio. Como condición, los exportadores deberán liquidar al menos el 90% de las divisas en un plazo máximo de tres días hábiles tras la presentación de la DJVE, un requisito ya vigente para el agro.

>> Leer más: Maximiliano Pullaro tras el anuncio del gobierno nacional: "Queremos que las retenciones se eliminen para siempre"

La decisión se conoce en un escenario político y económico complejo: tras el revés electoral en Buenos Aires y las dificultades legislativas del oficialismo, el dólar había superado los $1.500 el viernes pasado, pese a la intervención del Banco Central.

Con el inicio de la jornada, la reacción fue inmediata: el dólar bajó un 5% y se ubicó en $1.440, lo que, según analistas, podría dar cierto alivio al Banco Central, que en los últimos días se vio obligado a desprenderse de reservas.

El reclamo del campo y el efecto inmediato

La quita de retenciones al agro era una demanda histórica de productores y entidades rurales, y la Sociedad Rural ya celebró la decisión. Hasta ahora, el beneficio regía para soja, trigo, maíz y economías regionales.

La incorporación de las carnes avícolas y bovinas amplía el alcance de la política y apunta a fortalecer la competitividad exportadora de corto plazo.

El control de este mecanismo quedará en manos de la Secretaría de Agricultura, el Banco Central y la Agencia de Recaudación y Control Aduanero, organismos encargados de supervisar el cumplimiento de la liquidación de divisas.

Antecedentes y desafíos de las retenciones

No es la primera vez que el gobierno avanza con reducciones en las retenciones. A comienzos de 2025, había dispuesto una baja del 20% hasta junio y la eliminación del gravamen para economías regionales. Sin embargo, la reversión parcial en julio mostró las dificultades para sostener la medida en el tiempo por las tensiones fiscales.

Ahora, con la ampliación a las carnes, el Ejecutivo busca acelerar el ingreso de dólares en un momento clave de la campaña electoral y de debilidad cambiaria. La incógnita es si el alivio se podrá sostener más allá de octubre.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/madorni/status/1970176801621319868&partner=&hide_thread=false

gobierno Carne retenciones dólar
Noticias relacionadas
El presidente Javier Milei se reunirá con la directora del FMI, Kristalina Georgieva. 

El gobierno se reúne con el FMI en medio de la crisis cambiaria

Los médicos del hospital Garrahan vienen realizando un plan de lucha por la falta de financiamiento del gobierno nacional. 

Hospital Garrahan: denuncian que el gobierno desvió fondos y lo destinó a un fondo de inversión

El almuerzo aniversario por los 25 años de Fisfe contó con la participación de casi mil industriales de la provincia. 

La industria santafesina reclamó un modelo productivo y federal

El dólar se alejó del techo de la banda cambiaria y cerró a $1.430 tras el aval financiero del secretario del Tesoro de EEUU

El respaldo financiero de Estados Unidos relajó al dólar, que retrocedió $85 y cerró este lunes a $1.430

Lo último

Festival de Willie Pep: Solís y Gallucci, los profesionales ganadores en Festram

Festival de Willie Pep: Solís y Gallucci, los profesionales ganadores en Festram

Napoli superó a Pisa y se mantiene como el único líder del Calcio

Napoli superó a Pisa y se mantiene como el único líder del Calcio

El respaldo financiero de Estados Unidos relajó al dólar, que retrocedió $85 y cerró este lunes a $1.430

El respaldo financiero de Estados Unidos relajó al dólar, que retrocedió $85 y cerró este lunes a $1.430

Último Momento
Festival de Willie Pep: Solís y Gallucci, los profesionales ganadores en Festram

Festival de Willie Pep: Solís y Gallucci, los profesionales ganadores en Festram

Napoli superó a Pisa y se mantiene como el único líder del Calcio

Napoli superó a Pisa y se mantiene como el único líder del Calcio

El respaldo financiero de Estados Unidos relajó al dólar, que retrocedió $85 y cerró este lunes a $1.430

El respaldo financiero de Estados Unidos relajó al dólar, que retrocedió $85 y cerró este lunes a $1.430

De la mano de Spies, Colón arrancó el trabajo para la próxima la Liga Argentina

De la mano de Spies, Colón arrancó el trabajo para la próxima la Liga Argentina

Toda la programación semanal del Oficial Prefederal y la A2

Toda la programación semanal del Oficial Prefederal y la A2

Ovación
Otro pibe de las inferiores debutó en Colón tras concretarse la permanencia

Otro pibe de las inferiores debutó en Colón tras concretarse la permanencia

Medrán tampoco encontró la fórmula para levantar a Colón

Medrán tampoco encontró la fórmula para levantar a Colón

Por qué en Colón no tuvieron lugar Puma Gigliotti y Pulga Rodríguez

Por qué en Colón no tuvieron lugar Puma Gigliotti y Pulga Rodríguez

Cambio de horario para Estudiantes (BA)-Colón en Caseros

Cambio de horario para Estudiantes (BA)-Colón en Caseros

El sol, polémico protagonista del empate que sufrió Unión

El sol, polémico protagonista del empate que sufrió Unión

Policiales
Cayó una prófuga por el crimen de Leonela de Álvarez en medio de un operativo antinarcóticos

Cayó una prófuga por el crimen de Leonela de Álvarez en medio de un operativo antinarcóticos

Tragedia en la Ruta 1: un motociclista murió tras ser embestido y atropellado en la traza principal

Tragedia en la Ruta 1: un motociclista murió tras ser embestido y atropellado en la traza principal

Golpazo al narcotráfico en Rosario: cayó Waldo Bilbao, el financista de la organización criminal que integraba junto a su hermano

Golpazo al narcotráfico en Rosario: cayó Waldo Bilbao, el financista de la organización criminal que integraba junto a su hermano

Escenario
Harlem 2025: última etapa de venta de entradas ya disponible!

Harlem 2025: última etapa de venta de entradas ya disponible!

El regreso de un ícono: Cacho Deicas lanzó su carrera solista y anunció su primer show tras dejar Los Palmeras

El regreso de un ícono: Cacho Deicas lanzó su carrera solista y anunció su primer show tras dejar Los Palmeras

El prestigioso Moscow State Ballet llega el 26 de noviembre a Santa Fe, con una gala del Cascanueces

El prestigioso Moscow State Ballet llega el 26 de noviembre a Santa Fe, con una gala del Cascanueces

Luciano Pereyra se une a David Bisbal para deslumbrar con Te sigo amando, una balada romántica con destino de hit

Luciano Pereyra se une a David Bisbal para deslumbrar con "Te sigo amando", una balada romántica con destino de hit

Axel festejó sus 25 años de música en Paraná

Axel festejó sus 25 años de música en Paraná