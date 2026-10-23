El juez federal Marcelo Martínez de Giorgi hizo lugar al pedido del fiscal Eduardo Taiano y consideró que los hechos investigados no constituyen delito. La resolución alcanza a 11 personas y dispone archivar el expediente una vez que el fallo quede firme.

Causa $LIBRA. Sobreseyeron a Javier y Karina Milei y a otros nueve imputados por presunta estafa.

La Justicia federal resolvió este viernes 23 de octubre sobreseer al presidente Javier Milei , a su hermana y secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y a otras nueve personas en la causa $LIBRA , que investigaba una presunta estafa vinculada con el lanzamiento y la promoción de la criptomoneda.

La decisión fue adoptada por el juez Marcelo Martínez de Giorgi, titular del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N.º 8, luego de que el fiscal federal Eduardo Taiano solicitara el sobreseimiento de los investigados. El magistrado concluyó que los hechos analizados no encuadran en una figura penal.

La resolución también benefició a Mauricio Novelli, Manuel Terrones Godoy, Sergio Morales y al empresario estadounidense Hayden Mark Davis, entre otros involucrados. En total, el fallo alcanzó a 11 imputados.

Los fundamentos del fallo

Entre los delitos analizados durante la investigación se encontraban la presunta estafa, el abuso de autoridad, las negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública y el tráfico de influencias.

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En relación con la hipótesis de estafa, la resolución descartó que se hubiera acreditado una maniobra engañosa con relevancia penal atribuible a los investigados. El fallo consideró que la operatoria se desarrolló en un mercado de criptoactivos caracterizado por la volatilidad y la exposición al riesgo, y que la caída de la cotización, por sí sola, no alcanza para configurar ese delito.

Respecto de Javier Milei, el análisis también contempló la publicación que realizó en su cuenta personal de la red social X para difundir el proyecto. Según los fundamentos difundidos, esa publicación no constituyó un acto institucional ni implicó el uso de recursos públicos.

En cuanto a Karina Milei, la investigación examinó si existieron pagos o dádivas a cambio de facilitar reuniones con empresarios vinculados al proyecto. De acuerdo con la información publicada sobre la resolución, las pruebas reunidas no permitieron acreditar esos intercambios ilícitos.

Quiénes son los otros sobreseídos

Además del Presidente y la secretaria general de la Presidencia, la resolución incluyó a:

Mauricio Novelli.

Manuel Terrones Godoy.

Sergio Morales.

Hayden Mark Davis.

Chyi Haur Peh, conocido como Julian Peh.

María Alicia Rafaele.

María Pía Novelli.

Camilo Rodríguez Blanco.

Orlando Mellino.

De esta manera, el juez dispuso el sobreseimiento de todas las personas incluidas en la resolución, al considerar que los hechos investigados no constituyen delito.

Cómo comenzó la causa $LIBRA

La investigación se inició tras la difusión pública del token $LIBRA por parte de Javier Milei, el 14 de febrero de 2025. Después de la publicación presidencial, la criptomoneda registró una fuerte suba inicial de su cotización y luego sufrió un desplome, lo que provocó pérdidas económicas a numerosos compradores y derivó en denuncias judiciales.

El expediente buscaba determinar si el lanzamiento y la promoción del activo digital formaron parte de una maniobra fraudulenta y si existieron responsabilidades penales de funcionarios o empresarios vinculados con el proyecto.

Con la decisión de Martínez de Giorgi, la Justicia federal dispuso el sobreseimiento de los 11 imputados. El magistrado ordenó que, una vez que la resolución quede firme, se realicen las comunicaciones correspondientes y se archive la causa.