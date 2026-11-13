El río Paraná llegó a los 5,60 metros en Santa Fe y quedó a 10 centímetros del nivel de evacuación: asisten a 202 personas en Alto Verde

El hidrómetro en el puerto local superó por 30 centímetros el umbral de alerta. Ante la crecida y el anegamiento del camino de acceso a la Vuelta del Paraguayo, la Municipalidad amplió el operativo de asistencia en Alto Verde, donde ya se alojan 202 personas. Mantienen 31 puntos de bombeo activos y refuerzan los terraplenes en la franja costera.

El río Paraná llegó a los 5,58 metros en Santa Fe y quedó a 12 centímetros del nivel de evacuación: asisten a 166 personas en Alto Verde

El río Paraná llegó a los 5,58 metros en Santa Fe y quedó a 12 centímetros del nivel de evacuación: asisten a 166 personas en Alto Verde

La emergencia hídrica en la capital provincial sumó este viernes 13 de noviembre un nuevo indicador crítico. De acuerdo con las mediciones oficiales en el puerto de Santa Fe, el río Paraná alcanzó los 5,60 metros , ubicándose 30 centímetros por encima del nivel de alerta (5,30 m) y a tan solo 10 centímetros de la marca oficial de evacuación (5,70 m).

Frente a la constante presión del agua sobre los valles de inundación, la Municipalidad de Santa Fe intensificó los operativos logísticos de traslado de frentistas, asistencia sanitaria, control del sistema de defensas y montaje de módulos habitacionales.

"El río sigue subiendo y está en 5,60 metros. Estamos trabajando de manera ininterrumpida en la Vuelta del Paraguayo y en todos los puntos vulnerables de la costa con maquinaria, lanchas y vehículos 4x4, garantizando el traslado de las familias hacia los módulos de Alto Verde y reforzando las defensas", indicaron desde el municipio local.

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Alto Verde: 202 personas asistidas y despliegue de 150 trabajadores y voluntarios

El avance de las aguas sobre el terreno provocó el anegamiento del camino de ingreso a la Vuelta del Paraguayo, lo que obligó a acelerar las evacuaciones preventivas desde las primeras horas del jueves y durante toda la jornada del viernes.

Relevamiento de evacuados: al corte de las 18, el número de albergados en el Centro de Asistencia Integral N° 1 de Alto Verde ascendió a 202 personas (pertenecientes a 62 familias). Del total, 112 son mayores de edad y 90 menores.

Operativo interdisciplinario: más de 150 personas —entre personal municipal, funcionarios, voluntarios particulares y equipos de la Universidad Nacional del Litoral (UNL)— trabajan en la construcción de nuevos módulos habitacionales para ampliar la capacidad de recepción.

Cobertura sanitaria: personal de la Subsecretaría de Salud municipal brinda atención médica y contención integral continua a las familias alojadas.

Operativo especial en Vuelta del Paraguayo y traslado con lanchas

Debido a la acumulación de agua sobre la traza vial de acceso a la Vuelta del Paraguayo, el municipio montó un dispositivo especial para mantener la conectividad y evacuar a los vecinos en riesgo:

Logística terrestre y fluvial: los traslados se ejecutan de manera ininterrumpida mediante un despliegue combinado de camiones, maquinaria pesada, camionetas 4x4 y lanchas.

Contención hídrica: equipos operativos y voluntarios realizan tareas continuas de bolseo con arena para preservar el camino de acceso transitable el mayor tiempo posible.

Seguridad: el sector cuenta con la presencia permanente de la Policía provincial, la Guardia de Seguridad Institucional (GSI) e inspectores de Tránsito.

Defensas, bombeo y tareas por sectores costeros

El esquema de protección urbana y drenaje pluvial opera al máximo de su capacidad para contener el volumen fluvial y preparar las áreas protegidas ante eventuales precipitaciones:

Sistema de bombeo: permanecen operativos 31 puntos de bombeo, integrados por 65 electrobombas y 7 motobombas.

Cierre de compuertas: se completaron maniobras de cierre de compuertas e instalación de bombas de refuerzo en Alto Verde, Colastiné Norte, El Pozo y Varadero Sarsotti.

Intervenciones en Alto Verde: se utilizaron retroexcavadoras para la limpieza de canales troncales y la profundización de los reservorios, además de tareas de bolseo en Bajada Di Stefano y Bañado.

Acciones en Colastiné Sur: la Empresa Provincial de la Energía (EPE) colocó postes, cableado y un nuevo transformador para asegurar el suministro eléctrico. Asimismo, se limpió el terreno destinado a futuros módulos y se mantiene el bolseo preventivo sin que se registren filtraciones. El camino de Caza y Pesca continúa cortado.

Barrio El Pozo: se ejecutaron tareas de preparación de terrenos y desobstrucción preventiva de reservorios y canales de drenaje.

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