Uno Santa Fe | Política | emergencia hídrica

El Senado santafesino dio media sanción a la emergencia hídrica provincial por El Niño

El proyecto del Poder Ejecutivo pide declarar la emergencia hídrica a la totalidad del territorio provincial hasta abril, prorrogable por seis meses más. El tema ahora debe ser abordado por Diputados.

6 de agosto 2026 · 20:01hs
Google Seguir a Unosantafe en Google
El Senado provincial dio media sanción a la declaración de emergencia hídrica.

El Senado provincial dio media sanción a la declaración de emergencia hídrica.

El Senado de la provincia dio media sanción al proyecto del Poder Ejecutivo que pide declarar la emergencia hídrica a la totalidad del territorio provincial, prorrogable por (6) seis meses más, si subsisten las condiciones del fenómeno de El Niño.

Concretamente, la medida solicitada por el Ejecutivo que ahora deberá ser aprobada por Diputados para convertirse en ley, se extendería hasta abril del año que viene.

La iniciativa apunta fundamentalmente a dotar al Estado provincial de una herramienta que funcione como una especie de "paraguas jurídico" para afrontar los desafíos climáticos.

LEER MÁS: El Senado santafesino debate la emergencia hídrica por El Niño y habilitarían obras urgentes

Contar con la declaración de la emergencia hídrica le permitirá a la Provincia disponer de procesos más acotados y sencillos a la hora de llevar adelante compras de elementos necesarios para atender la contingencia.

Efectos de las intensas lluvias

Asimismo, la ley habilitaría al Gobierno a afectar terrenos o determinados sectores particulares para afrontar los efectos de las intensas lluvias y las eventuales crecidas de los ríos. Estas situaciones suelen generar consecuencias directas, como la necesidad de asistir a personas evacuadas, por lo que se requiere una rápida capacidad de respuesta.

De acuerdo a lo que publicó El Litoral, en el mensaje se propician normas administrativas para atender la emergencia. "Facúltase al Poder Ejecutivo a adoptar las medidas que estime convenientes para disponer la prevención y la atención inmediata habitacional, alimentaria, de vestido y sanitaria de las personas afectadas y para evitar o mitigar las consecuencias que pudieran derivarse del fenómeno hídrico", marca en el artículo 2.

Agrega que "los entes, organismos y reparticiones que actúan bajo la órbita de su competencia, pueden proyectar, contratar, dirigir y ejecutar obras hidráulicas y trabajos tales como movimiento de suelos, terraplenes, limpieza de canales, alteos, defensas, apertura de rutas, canalizaciones, cegados, obturaciones, lagunas de retardo y enriscamientos de cursos de agua, clausura, modificación, restauración y mejorados de caminos rurales, vías de comunicación y accesos terrestres, como así también toda otra obra que se considere pertinente para alcanzar los objetivos perseguidos con la presente, incluyendo la contratación de servicios y adquisición de bienes".

Contrataciones

En otro artículo se faculta al Ejecutivo a las contrataciones en la emergencia para las adquisiciones de bienes de uso, servicios y equipamiento que se harán efectivas mediante procedimientos especiales de contratación que tendrán carácter de urgentes. Para ello, se dispone que el propio Poder Ejecutivo reglamentará dichos procedimientos específicos, "incluyendo los criterios de selección, de adjudicación y de evaluación de las propuestas, garantizando la transparencia, la igualdad, la concurrencia y debida competencia entre los oferentes".

También propone que las obras de infraestructura necesarias para cumplir con los objetivos de la ley serán consideradas de emergencia y se harán efectivas mediante procedimientos especiales que tendrán carácter de urgentes. Con en las compras también se facultad al Poder Ejecutivo a reglamentar los procedimientos.

El Tribunal de Cuentas debe efectuar el control de los actos y procedimientos derivados de la emergencia con un plazo máximo de 10 días hábiles y comunicarlo a las cámaras legislativas dentro de los 10 días de emitido. Agrega el artículo de control que el Tribunal de Cuentas debe "tener en cuenta el carácter excepcional de la presente norma que prioriza la agilidad de los trámites y contrataciones".

Control externo

En cuanto a los hechos y actos realizados o emitidos por el Poder Ejecutivo y los funcionarios que actuaron en función de la emergencia, se consideran comprendidos dentro de los poderes explícitos e implícitos de la situación de excepción. Estarán sujetos al control externo del Tribunal de Cuentas y deben comunicarse a las cámaras legislativas dentro de los 5 días de la entrada en vigencia de la ley.

Un artículo del mensaje habla de la agilidad de los procesos de selección de contratistas donde en la emergencia "se requerirá una compulsa de ofertas o precios que asegure la rapidez y agilidad de la contratación. En el supuesto de que no exista posibilidad de obtener más de un proveedor u oferente que pueda realizar un trabajo, servicio o suministro por sí y la emergencia de la situación lo exija, se podrá realizar la contratación con la persona o empresa que asegure la realización del trabajo o la entrega de los bienes".

emergencia hídrica Senado media sanción lluvias El Niño
Noticias relacionadas
Prevención ante El Niño: el Gobierno de Santa Fe arranca una ronda de encuentros regionales en los 19 departamentos

Prevención ante El Niño: el Gobierno de Santa Fe arranca una ronda de encuentros regionales en los 19 departamentos

El Gobierno de Santa Fe pidió la emergencia hídrica hasta 2027 para enfrentar los efectos de El Niño

El Gobierno de Santa Fe pidió la emergencia hídrica hasta 2027 para enfrentar los efectos de El Niño

Santa Fe llevó a Nación una propuesta para aliviar el impacto tarifario sobre la industria junto a la Región Centro

Santa Fe llevó a Nación una propuesta para aliviar el impacto tarifario sobre la industria junto a la Región Centro

Sorpresa por el departamento donde vive Facundo Moyano: de quién sería la propiedad

Sorpresa por el departamento donde vive Facundo Moyano: de quién sería la propiedad

Lo último

Mosqueira, tras el golazo que hizo estallar al 15 de Abril: Fue una noche soñada y el viento me ayudó

Mosqueira, tras el golazo que hizo estallar al 15 de Abril: "Fue una noche soñada y el viento me ayudó"

El uno por uno de Unión en el triunfo frente a Lanús

El uno por uno de Unión en el triunfo frente a Lanús

Incidentes frente al Congreso durante la protesta contra la ley de propiedad privada

Incidentes frente al Congreso durante la protesta contra la ley de propiedad privada

Último Momento
Mosqueira, tras el golazo que hizo estallar al 15 de Abril: Fue una noche soñada y el viento me ayudó

Mosqueira, tras el golazo que hizo estallar al 15 de Abril: "Fue una noche soñada y el viento me ayudó"

El uno por uno de Unión en el triunfo frente a Lanús

El uno por uno de Unión en el triunfo frente a Lanús

Incidentes frente al Congreso durante la protesta contra la ley de propiedad privada

Incidentes frente al Congreso durante la protesta contra la ley de propiedad privada

Madelón, tras el triunfo de Unión ante Lanús: Ganamos bien y el equipo está creciendo

Madelón, tras el triunfo de Unión ante Lanús: "Ganamos bien y el equipo está creciendo"

Con dos golazos, Unión venció a Lanús y sumó su primer triunfo en el Clausura

Con dos golazos, Unión venció a Lanús y sumó su primer triunfo en el Clausura

Ovación
Mosqueira, tras el golazo que hizo estallar al 15 de Abril: Fue una noche soñada y el viento me ayudó

Mosqueira, tras el golazo que hizo estallar al 15 de Abril: "Fue una noche soñada y el viento me ayudó"

Julián Palacios valoró el triunfo de Unión: Era lo que necesitábamos

Julián Palacios valoró el triunfo de Unión: "Era lo que necesitábamos"

La pasión de Unión ya se vive: todo el color de la previa en el 15 de Abril

La pasión de Unión ya se vive: todo el color de la previa en el 15 de Abril

Spahn confirmó que Unión dejaría la Liga Nacional para jugar la Liga Argentina: Es mucho más viable

Spahn confirmó que Unión dejaría la Liga Nacional para jugar la Liga Argentina: "Es mucho más viable"

Spahn habló de todo: el mercado, las ventas, la deuda de Racing y el modelo que impulsa para Unión

Spahn habló de todo: el mercado, las ventas, la deuda de Racing y el modelo que impulsa para Unión

Policiales
Robaron placas de bronce y provocaron destrozos en la escuela General San Martín

Robaron placas de bronce y provocaron destrozos en la escuela General San Martín

Detuvieron en Esperanza a una mujer acusada de amenazar con atentar contra su bebé de 11 meses

Detuvieron en Esperanza a una mujer acusada de amenazar con atentar contra su bebé de 11 meses

B° San Lorenzo: la PDI atrapó a un hombre como presunto autor de abuso sexual contra dos menores

B° San Lorenzo: la PDI atrapó a un hombre como presunto autor de abuso sexual contra dos menores

Escenario
Harlem Festival 2026 devela su lineup por día

Harlem Festival 2026 devela su lineup por día

Diego Torres llega a Santa Fe con Mi Norte & Mi Sur Tour

Diego Torres llega a Santa Fe con "Mi Norte & Mi Sur Tour"

Lanzan la sexta edición de Alumnit@s, Argentina te Escuchamos para niños y adolescentes

Lanzan la sexta edición de "Alumnit@s, Argentina te Escuchamos" para niños y adolescentes

Girart 2026 reunirá en Córdoba a los principales referentes de las artes escénicas y la música

Girart 2026 reunirá en Córdoba a los principales referentes de las artes escénicas y la música

Histórico: Los Fabulosos Cadillacs regresan a Santa Fe

Histórico: Los Fabulosos Cadillacs regresan a Santa Fe