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Intentaron asesinar a un hombre a balazos en barrio Santa Rosa de Lima: vecinos señalaron al presunto agresor

Sucedió después de las 18 en La Rioja y Estrada. Vecinos y familiares de Sergió Ceferino Córdoba, de 27 años, coincidieron en la identidad del presunto agresor, un tal "M", que sigue prófugo.

Juan Trento

Por Juan Trento

6 de agosto 2026 · 21:47hs
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Intentaron asesinar a un hombre a balazos en barrio Santa Rosa de Lima: vecinos señalaron al presunto agresor

Intentaron asesinar a un hombre a balazos en barrio Santa Rosa de Lima: vecinos señalaron al presunto agresor

En la tarde de este jueves, después de las 18:15, y por causas que son materia de investigación, un hombre de 27 años resultó herido de arma de fuego en inmediaciones de La Rioja y Estrada, en barrio Santa Rosa de Lima, de la ciudad de Santa Fe.

La víctima fue identificada como Sergio Ceferino Córdoba de 27 años, que ingresó en un vehículo particular al Hospital José María Cullen con una herida de arma de fuego en la zona del tórax. Fue recibido por los médicos de la Emergentología en el shockroom para pacientes en estado crítico, que constataron que presentaba un impacto de bala en el tórax. Fue compensado y es probable que sea operado en las próximas horas.

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Denuncia de vecinos

Los vecinos y familiares de la víctima fueron quienes denunciaron el suceso a los operadores de la central de emergencias 911. Minutos después llegaron al lugar donde fue consumada la agresión oficiales de la Subcomisaría 2ª y del Comando Radioeléctrico. Vecinos y familiares coincidieron en afirmar la identidad del presunto agresor, que también vive en la populosa barriada del suroeste capitalino.

Los oficiales de Orden Público y de Cuerpos preservaron el lugar donde fue consumado el ataque, identificaron a testigos y constataron la existencia de cámaras de videovigilancia públicas y privadas en el sector. Luego se sumaron al trabajo investigativo los pesquisas de Homicidios de la Policía de Investigaciones PDI Región I.

Peritajes criminalísticos

Informaron la novedad sobre la ocurrencia de la tentativa de homicidio y el trabajo policial desarrollado en el lugar a la Jefatura de la Unidad Regional I La Capital y de la Policía de Investigaciones PDI, ambas de la Policía de Santa Fe, y éstos hicieron lo propio con el fiscal de Homicidios en turno del Ministerio Público de la Acusación (MPA), que ordenó un informe médico sobre el estado de salud de la víctima, la identificación de testigos entre los vecinos del sector, el secuestro de las imágenes de las cámaras de videovigilancia públicas y privadas de la zona, y los peritajes criminalísticos de rigor.

Estos últimos fueron realizados por los agentes especialistas del área Científica de la Policía de Investigaciones (PDI).

Santa Rosa de Lima balazos vecinos agresor
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