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La AFA respaldó al presidente de la FIFA, Gianni Infantino

En él se valora la gestión del mandatario suizo en los últimos 10 años.

6 de agosto 2026 · 21:49hs
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La AFA respaldó al presidente de la FIFA, Gianni Infantino

La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) aprovechó cierta calma en las aguas tras la caída del proyecto FIFA Forward Enterprise (FFE) para respaldar al presidente de la casa madre del fútbol mundial, Gianni Infantino.

Según supo la Agencia Noticias Argentinas, mientras el mandatario perdió la banca de la confederación europea (UEFA), que incluso tuvo un boicot exitoso ante el proyecto mencionado, desde la comisión que encabeza el presidente Claudio “Chiqui” Tapia se destacó “el desarrollo del fútbol en todo el mundo”, entre otros ejes de la gestión del dirigente deportivo.

La AFA con una valoración clave hacia FIFA

Además, en su comunicado la AFA valora la “solidez institucional” que alcanzó la FIFA tras la llegada de Infantino, quien asumió el cargo luego del escándalo del caso FIFA Gate, y remarcó que la misma se basa en un modelo de gobernanza “claro, estable y transparente”.

En un comunicado que busca mantener con claridad la buena relación entre Tapia e Infantino, la entidad que conduce el fútbol argentino mostró su apoyo hacia el dirigente suizo, que deberá afrontar sus primeras elecciones como presidente en funciones, el año próximo.

En el mismo, la AFA comienza manifestando su “respaldo con la gestión realizada” desde el año 2016 hasta la fecha, valorando el desarrollo del deporte a nivel mundial y la solidez institucional alcanzada, además de reconocer la decisión de retirar el proyecto FFE, el cual generó “muchas más incertidumbres que certezas” y ante el cual la Conmebol no se expidió.

Luego de “destacar la asunción de los errores cometidos y el pedido de disculpas”, la entidad catalogó como “un pilar fundamental” al respeto de las normas de gobernanza y el fortalecimiento de las buenas relaciones entre la FIFA y sus asociaciones miembro, tras el boicot comenzado por dirigentes europeos, que tuvieron el respaldo de Asia y Norteamérica.

Además, según el comunicado, Infantino lidera una gestión que propició una “transformación profunda de la FIFA”, al abrir las puertas para un “diálogo franco y directo” con todas las asociaciones miembro, que permite “seguir impulsando el fútbol en todos sus niveles y disciplinas”.

Por último, la AFA se refirió al próximo Congreso de la FIFA, a llevarse a cabo en Marruecos el 18 de marzo de 2027, y ratificó su apoyo “firme” para “seguir trabajando bajo el liderazgo” de Infantino, que deberá afrontar sus primeras elecciones como presidente electo, con el jeque del Paris Saint-Germain, Nasser Al-Khelaifi, como su rumoreado candidato opositor.

Además, en la futura congregación de los miembros de la FIFA se determinará la sede del próximo Mundial de Clubes, a llevarse a cabo en 2029.

AFA FIFA Infantino
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