Saúl Perman, el concejal que no confronta y que siempre está con "actitud positiva constante"

—Muy contento, cada día más; fluyendo en el aquí y ahora y contento porque el mensaje se sigue expandiendo y seguimos ese ritmo.

· LEER MÁS: Con el ingreso de dos outsiders habrá seis fuerzas en el Concejo Municipal

—¿Por qué cree que la gente lo votó para ser concejal?

—La gente me votó, en primer lugar, por una resonancia vibracional que es el sustento de este mensaje. El amor incondicional es el fundamento y muchos me votaron por eso. Pero también la realidad pudimos comprobar que muchos me votaron porque me ven como antisistema. Siempre que se da la oportunidad yo aclaro que no soy antinada, sino que soy a favor. Siempre en positivo. El fundamento del mensaje es la actitud positiva constante.

saúl perman concejal.jpg El concejal electo, Saúl Perman, asumirá su banca este jueves 9 de diciembre, a las 10. Jose Busiemi

—¿Pero se ve como algo diferente de lo que es un concejal tradicional?

—Diferente como lo somos todos. Cada cual tiene su aspecto en lo que uno enfatiza, es la diversidad general. Pero nuestro mensaje lógicamente que es único.

—¿Usted va a ser un concejal diferente?, ¿en qué se va a diferenciar?

—Absolutamente. El mensaje para la comprensión general a nivel mental es totalmente original: alimentación consciente y saludable vibrando cada día alto. Eso es totalmente nuevo, novedoso.

—Eso que usted tomó como una cuestión personal, ¿cómo se puede llevar a la práctica en el Concejo Municipal?

—Desde el Concejo lo vamos a llevar a la práctica poniendo el énfasis en que lo verdaderamente trascendente y urgente es tratar toda la temática que tiene que ver con esto.

—¿Por ejemplo?

—Todo lo que sea horticultura, meditación, fomento del uso de la bicicleta, actividad física vigorosa, clasificación y reciclado de residuos. Todo lo que tenga que ver con el cuidado del ambiente porque hacia eso va el mundo. Desde acá vamos a ser líderes mundiales en esta temática focal.

saúl perman concejal.jpg El concejal electo, Saúl Perman, dijo que promoverá el uso de la bicicleta en la ciudad. Jose Busiemi

—Justamente este lunes el Concejo aprobó la prórroga por siete años de la actual concesión del relleno sanitario de la ciudad. También se aprobó el presupuesto y la ley tributaria para 2022. Perman, ¿cree que el Concejo debería haber esperado a que juren los nuevos concejales para tratar estos temas tan importantes?

—Lo que creo es que compruebo todos los días que las cosas se dan como se tienen que dar y eso es perfecto. Aunque de momento parezca que hay cosas que no encajan, todo se da como tiene que darse. Reitero que este mensaje trasciende. El marco de las ordenanzas, las leyes, lo legal sirve en función de que va en refuerzo de todos los cambios que conviene hacer en la fase de alimentación consciente y saludable. Pero lo que verdaderamente determina eso es el cambio de actitud personal, como lo que se vio con esta ley de etiquetado (de los alimentos) a nivel nacional. Eso está bueno, pero lo que importa es que justamente eso sirve para que se visibilice que el tema alimentario es trascendente.

—¿Pero no le hubiese gustado estar en la discusión del presupuesto para poner algunas iniciativas puntuales para 2022?

—Es una cuestión pasada, ya está. Yo me planteo el aquí y ahora. Cuando asuma iré viendo todos los detalles de lo que ya está puesto en la mesa y ahí iremos proponiendo las alternativas viables para ir produciendo el cambio de lo que sea posible.

—Este lunes el Concejo aprobó un decreto que modifica su reglamento interno y que prohíbe que empleados del lugar o concejales ingresen si no están vacunados. ¿Qué mirada tiene sobre eso?

—Lo iremos viendo. Parece que para asistir hace falta un PCR negativo, si no de manera virtual. Lo iremos viendo.

—¿No tiene problema con participar solo de manera virtual?

—Lo veremos. Lo importante es que el mensaje ya está inserto en el Concejo, en la sociedad santafesina y se está expandiendo.

saúl perman concejal.jpg Saúl Perman asegura que su mensaje ya llegó al Concejo Municipal. Jose Busiemi

—Hoy usted mencionaba que las buenas vibras eran uno de los motivos por el cual a usted lo votaron. ¿Hay buenas o malas vibras con el resto de los concejales?

—Respecto a mi persona las buenas vibras son absolutamente con todos. De eso se trata el amor incondicional e inclusión total.

—Pero esas vibras son de usted hacia el resto de los concejales, ¿de ellos hacia usted pasa lo mismo?

—Con ellos no tuve relación personal todavía, más allá de algún saludo. De todos modos, de mi parte el trato va a ser igual hacia todos.

—¿Qué proyectos intentará plasmar en 2022 desde su banca?

—Por lo pronto, de ser posible la asistencia a la primera sesión, es la meditación por 10 minutos para moción de orden interno. Eso va a ser lo primero. Lo demás lo vamos a ir delineando con el paso de los días.

—¿El proyecto para meditar es antes de la sesión o una vez que la misma comenzó?

—Es en el momento en que se inicia la sesión.

—¿Cuál es el mensaje para los santafesinos a horas de asumir su banca?

—Estamos en el camino para la transformación plena, real y que la decisión final absoluta corresponde por cada uno de los santafesinos. El cambio nace a partir de cada uno. Hacia eso vamos.