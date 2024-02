Según el ministro de Economía, Luis Caputo, "en enero, sin ley, ya hemos ido a déficit cero"

El ministro de Economía dijo que el gobierno lucha "contra un puñado de legisladores, la casta, que no quiere ningún cambio en la Argentina"

El ministro de Economía, Luis Caputo, destacó este miércoles que el gobierno de Javier Milei alcanzó el "equilibrio financiero" en enero, a la vez que ratificó que "la no aprobación en particular de la Ley de Bases no afecta en lo más mínimo" el programa económico.