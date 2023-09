Según Perotti, en su gestión se produjo el número de detenciones "más alto de la historia"

Al respecto, el titular del Ejecutivo provincial destacó que "el ritmo de operativos y de detenciones es el más alto de la historia. Y en el de construcciones (de penales) estamos de acuerdo a nuestras posibilidades para poder ampliar el sistema carcelario".

En esa línea, recordó que en dependencias del Servicio Penitenciario Provincial hay detenidos aproximadamente 500 presos por causas federales. Allí Perotti comentó que "está muy cerca la terminación de la nueva cárcel federal en Larrechea. Esas plazas de esa nueva cárcel aliviaría mucho la situación".

El gobernador comentó luego: "Sabemos que hay temas por mejorar, que necesitamos seguir invirtiendo y ampliando el sistema carcelario y ojalá se siga haciendo. Pero hay que dejar en claro que nosotros no regulamos si tenemos o no lugar cuando detenemos a alguien. Pero tengo en claro que el peor lugar donde puede estar un delincuente es en la calle".

Carriego3.jpg Muy feliz. Omar Perotti estuvo en el club Carriego en la entrega de los elementos deportivos para los clubes de la Rosarina

Por otra parte, el gobernador confirmó el congelamiento de las tarifas de luz y agua hasta el final de su mandato y explicó que la decisión es "parte de una política que hemos mantenido durante toda la gestión. Cuando asumimos dijimos que íbamos a mantener congelada la tarifa un tiempo. La idea era segmentarla pero vino la pandemia y acompañamos con el mismo esquema a todos los sectores. Jamás en esa etapa hubo cortes a industrias, a todo el sector productivo y muchos menos a las familias".

Al referirse a las cuentas de la provincia, el titular de la Casa Gris dijo que la sequía impactó muy fuerte en las arcas: "Los (números) más duros son lo de la sequía y no termina con una lluvia. Hay sectores donde hace casi dos años no llueve", indicó para agregar que se ha "prorrogado hasta marzo de 2024 la emergencia agropecuaria, lo que significan 9.500 productores en emergencia. Pero no solo la caída del inmobiliario rural, que al haber emergencia no se paga, afecta las recaudaciones no solo de municipios y comunas sino de las arcas provinciales. El impacto más fuerte en la recaudación es la de la cadena agroalimentaria".

"La realidad marca que los precios han subido y que la recaudación no lo hizo con los mismos parámetros", redondeó.

Consultado sobre qué se ponía en juego en la elección del domingo, Perotti recordó que "cando terminaron las Paso dijimos que empezaba la verdadera elección. En 2015 me tocó participar de unas Paso donde la lista se definió una semana antes. Llegamos a un punto de Miguel Lifschitz y todos los candidatos anduvimos alrededor de los 20 mil votos. Por eso sé de lo que hablo cuando digo que aparece una elección nueva. Hubo mucha gente que no fue a votar, no fueron pocos los votos en blanco y los ausentes que esta vez sí van a estar presentes. Ahí creo que tenemos posibilidades muy claras de conseguir números que pueden alterar cualquier resultado".

