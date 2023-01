"Terminemos con la impunidad de los que pasean con cuchillo por la calle"

El diputado nacional Juan Martín presentó un proyecto de ley que busca modificar el Código Penal para tipificar y sancionar la portación de armas blancas, que hoy no es un delito.

“No puede ser que cualquiera se pasee con un cuchillo por la calle y no pase nada”, afirma el diputado Juan Martín, autor de un proyecto que busca precisamente terminar con este gris en la legislación nacional. Sucede que hasta el día de hoy, la portación de armas blancas sin justificación no está tipificada en el Código Penal y por lo tanto no es un delito.