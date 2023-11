"Todo encaminado" para que Adriana Molina se convierta en la primera mujer en presidir el Concejo Municipal

De no mediar sorpresas, Adriana Molina será la presidenta del Concejo Municipal a partir del 7 de diciembre.

"De los once concejales de Unidos, mi espacio tiene seis. Personalmente gané hace dos años las elecciones, y ahora las ganó Silvina Cian, lo cual nos da una legitimidad importante. Estamos trabajando juntos con Leandro González, actual presidente del Concejo, pensando en lo que es el trabajo nacional y en la provincia, de aportar, de trabajar conjuntos y con los otros espacios políticos", dijo Adriana Molina a UNO Santa Fe.

Dentro de la conformación del Concejo que asumirá el 10 de diciembre, entre los once ediles de Unidos para Cambiar Santa Fe pueden identificarse tres espacios distintos. Uno es el de la futura presidenta del cuerpo, ligado al ex intendente José Corral, que cuenta con seis concejales: Silvina Cian, Julián Martínez, Cecilia Battistuti, Leonel Mendez, Carlos Pereira y la propia Molina. También se desenvolverá en el recinto el sector socialista-radical, compuesto por Leandro González, Lucas Simoniello y Laura Mondino. Por otro lado se encuentra el grupo vinculado al ex intendente Mario Barletta y cercano al intendente electo Juan Pablo Poletti, que consta de dos concejales: María Beatriz Barletta y Carlos Suárez (quien asumiría en reemplazo de Hugo Marcucci).

"Lo que nosotros tratamos de plantear en todo el momento es que esto no se trata de un sector del frente Unidos, sino que tenemos esta oportunidad de ser once concejales, lo cual nos da una mayoría realmente importante después de mucho tiempo. Entonces queremos trabajar eso", puntualizó Molina.

Los que llegan y los que se van

En las elecciones generales celebradas el 10 de septiembre, santafesinos eligieron sus representantes en el Concejo municipal, que renovaba nueve bancas de las diecisiete que lo componen. La victoria de Silvina Cian, la candidata de Unidos para Cambiar Santa Fe fue arrolladora: obtuvo casi 100 mil votos (el 52,33% de los sufragios), lo que le permitió su ingreso al legislativo local junto a otros cinco integrantes de su lista. Ellos son Julián Martínez, Lucas Simoniello, María Beatriz "Titi" Barletta, Cecilia Battistuti y Leonel Mendez.

En segundo lugar, muy relegado, quedó el frente Juntos Avancemos. El peronismo santafesino cosechó 35.845 votos (18,9% de los sufragios), lo que significa el ingreso de Violeta Quiroz y Jorge Andrés Fernández al Concejo Municipal.

Por último, la sorpresa la dio el periodista Ignacio "Nacho" Laurenti, quien se presentó representando al espacio Viva La Libertad. El movilero radial logró 21.225 votos (el 11,19%) y se consagró nuevo concejal de la ciudad.

De los nueve concejales electos, sólo Lucas Simoniello renovó su banca, los otros ocho nuevos ediles reemplazarán a Inés Larriera, Mercedes Benedetti, Federico Fulini, Julio Garibaldi, Guillermo Jerez, Valeria López Delzar, Sebastián Mastropaolo, y Juan José Saleme.

Sin embargo no se trata de los únicos cambios que habrá en el legislativo local. Hugo Marcucci, quien tiene mandato hasta 2025, renunciará a su banca para asumir el control de la Empresa Provincial de la Energía. En su lugar asumiría Carlos Suárez. Por otro lado, quien también abandonará su banca es el cantante Juan José Piedrabuena, que pasará a ser diputado provincial, y su reemplazante sería Martín Rico.