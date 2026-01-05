Cruces ilegales e imprudencia total: el peligroso "paso clandestino" en la autopista para evitar la colectora

A la altura del kilómetro 153, en la zona de countries y barrios cerrados de Santo Tomé, la remoción de varios metros de guardarraíl convirtió el cantero central en un paso ilegal para autos y motos. Los vecinos advierten que la falta de controles presagia una tragedia inminente .

Peligro en la autopista Santa Fe-Rosario. El "paso clandestino" que pone en jaque la seguridad vial y alerta sobre una tragedia

Desde noviembre de 2024, lo que debería ser una vía rápida de circulación segura se transformó en un escenario de negligencia extrema. En el kilómetro 153 de la autopista Santa Fe-Rosario , a la altura del acceso norte de Santo Tomé, zona de clubes y barrios privados, la seguridad vial quedó literalmente "desmantelada".

Según denunciaron residentes de la zona de countries y barrios cerrados de Santo Tomé, la quita sistemática de guardarraíles en microsectores de la franja central dio lugar a una práctica tan habitual como temeraria: el cruce de carril a nivel del suelo.

Cruce imprudente en la autopista Santa Fe-Rosario

Evitar la colectora

La maniobra, motivada por el deseo de evitar el recorrido reglamentario por la colectora, es utilizada por todo tipo de vehículos. Motos, autos, camionetas y bicicletas atraviesan el cantero central sobre tierra para ahorrar tiempo y distancia. El objetivo de estos conductores suele ser el ingreso a las zonas residenciales o el uso del "acceso norte" para entrar a la ciudad de Santo Tomé.

Cruces peligrosos autopista santa fe rosario 2

Las maniobras ilegales con la presencia de estos "pasos clandestinos" en la autopista Santa Fe-Rosario, lamentablemente no es nueva. Ya a principios de 2019, UNO Santa Fe narraba y exponía la situación de extrema peligrosidad vial en una de las zonas del gran Santa Fe con mayor crecimiento demográfico y urbanístico.

Un cruce ilegal con vehículos circulando a 130 km/h

El factor que eleva la gravedad de esta situación es la velocidad de flujo en la zona. Los cruces ilegales se producen en un tramo donde los vehículos livianos circulan a la velocidad máxima permitida de 130 km/h. La aparición repentina de una moto o un auto atravesando el cantero central en un punto no señalizado convierte al sector en una verdadera "trampa mortal".

A esto se suma otra práctica alarmante detectada pocos kilómetros antes: tras cruzar el puente sobre el río Salado, es frecuente observar motos y bicicletas circulando extensos tramos en contramano para alcanzar el mencionado acceso norte, ignorando cualquier norma de tránsito básica.

Cruces peligrosos autopista santa fe rosario 3

Explosión demográfica y falta de infraestructura

El conflicto no es solo de conducta vial, sino de planificación urbana. El sector norte de Santo Tomé experimentó un crecimiento exponencial en los últimos años, con más de 15.000 personas habitando actualmente en la zona de barrios cerrados y countries. Las proyecciones indican que esta cifra se triplicará en los próximos años con el avance de los emprendimientos habitacionales privados y complejos deportivos.

Sin embargo, el desarrollo inmobiliario no fue acompañado al mismo ritmo por las obras de infraestructura acordes. Aunque la finalización del intercambiador vial ubicado en el km 151 de la autopista Santa Fe-Rosario en 2023, brindó una gran descompresión vehicular en la zona, la falta de accesos seguros y la ausencia de vallas de contención permanentes dejan en evidencia un vacío de gestión que requiere la intervención inmediata de la Municipalidad de Santo Tomé y de los organismos provinciales.

Mientras el crecimiento poblacional continúa, la comunidad advierte que el tiempo se agota: sin respuestas institucionales ni controles efectivos, la negligencia en el kilómetro 153 es una tragedia anunciada.