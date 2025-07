¿Qué fichajes pueden mejorar a Unión Santa Fe?

Las fichas puestas en Terragona

La incorporación de Cristian Tarragona, delantero proveniente de Talleres de Córdoba, marcó el inicio de un mercado de pases activo. Madelón lo pidió expresamente para reforzar un ataque que fue de los más pobres en efectividad durante la primera mitad del año. Tarragona aporta experiencia, físico y gol, cualidades que escaseaban en el plantel anterior.

Su llegada también deja en evidencia la reconfiguración del ataque: José Angulo fue descartado, mientras que Diego Armando Díaz podría salir del club. Tarragona aparece como el ‘9’ titular que Unión necesitaba, pero no es suficiente: el DT pidió otro delantero más, que complemente el frente ofensivo.

Incluso, algunas casas de apuestas deportivas como algunas plataformas líderes del mercado ya reflejan el impacto del fichaje en las proyecciones de rendimiento de Unión para el segundo semestre. Las cuotas para que el Tatengue termine entre los 10 primeros del Clausura bajaron tras confirmarse la llegada del atacante, lo que indica una mejora percibida en el potencial ofensivo del equipo. Para ver más detalles de estas proyecciones y cómo cambian con cada refuerzo, lee aquí para estar informado y hacer predicciones con conocimiento. El enlace incluye un bono disponible para nuevos usuarios.

La salida de Cardozo y la necesidad de un arquero

Uno de los movimientos inminentes es la salida del arquero Thiago Cardozo, con un principio de acuerdo para pasar a Belgrano de Córdoba. En este contexto, Unión debe salir con urgencia al mercado en busca de un sustituto.

Entre las opciones que podrían interesar están arqueros de experiencia nacional como Lucas Acosta (ex Lanús) o jóvenes con proyección como Ramiro Macagno, actualmente sin demasiado rodaje en Newell’s. La clave será conseguir un arquero con seguridad aérea y buen juego con los pies, acorde al estilo que Madelón quiere imponer.

El caso Mateo Del Blanco: ¿refuerzo o venta millonaria?

Uno de los nombres que suena fuerte en el mercado es el de Mateo Del Blanco, pero no por un arribo, sino por una posible partida. El lateral izquierdo de 21 años ha sido una de las revelaciones del semestre, al punto que equipos como Universidad de Chile y Racing Club ya preguntaron condiciones.

La respuesta de Unión fue clara: dos millones de dólares por el 50% del pase.

El posible éxodo de Del Blanco sería un golpe duro, pero también podría financiar parte de los refuerzos. De concretarse su venta, la dirigencia deberá moverse rápido por un lateral zurdo. En ese sentido, suena el nombre de Lucas Rodríguez, ex Estudiantes y actualmente en el fútbol mexicano. Otro apuntado sería Bruno Pittón, viejo conocido del club y sin continuidad en San Lorenzo.

Un volante central para darle equilibrio

En el centro del campo, Leonardo Madelón pidió un volante central de marca y buen primer pase. La salida de Nardoni el año pasado aún deja un vacío difícil de llenar. El ideal sería encontrar un jugador con recorrido, pero que no condicione la economía del club. Uno de los nombres en carpeta es Matías Villarreal, ex Godoy Cruz y de paso reciente por la B Nacional. También suena Gastón Gil Romero, que no renovó con Platense y tiene perfil de líder silencioso y orden táctico.

Un defensor central zurdo, la obsesión de Madelón

Otro de los pedidos específicos del técnico fue la incorporación de un defensor central zurdo, una rareza en el mercado y una posición difícil de cubrir. El objetivo es encontrar a alguien que pueda cumplir funciones de salida limpia desde el fondo y con buena lectura táctica.

Una posibilidad es el regreso de Jonathan Galván, sin lugar en Argentinos Juniors y con experiencia en varios clubes de Primera. También se evaluó al juvenil de Defensa y Justicia, Lucas Souto, aunque su salida no sería sencilla.

Carrera contra el tiempo: ¿a dónde hay que poner el ojo?

Más allá de los nombres, la clave está en construir un plantel que se adapte al modelo de juego que plantea Madelón: equipos sólidos, verticales, con bandas veloces y contundencia ofensiva. Con esto en mente, los refuerzos no deben ser solo incorporaciones por llenar cupos, sino engranajes que potencien el equipo.

El mismo busca jugadores con personalidad, que puedan rendir rápido y que estén dispuestos a sumarse a una lucha por escapar del fondo de la tabla anual.

Eso sí, Unión tiene menos de un mes para definir su plantel antes del debut en el Torneo Clausura frente a Estudiantes de La Plata, partido que marcará la vara para un semestre exigente. Además, la Copa Argentina asoma como una oportunidad real de trascender, si se logra un armado inteligente.

Por ahora, la dirigencia trabaja silenciosamente para cerrar entre 3 y 5 refuerzos más, priorizando la relación costo-beneficio. El margen económico es ajustado, pero podría ampliarse con la salida de figuras como Del Blanco o alguna otra venta inesperada.

Consideraciones finales

Unión de Santa Fe enfrenta una encrucijada en este segundo semestre de 2025. Con un técnico experimentado y conocedor del club como Madelón, la base está. Pero sin los refuerzos adecuados, el equipo corre riesgo de repetir los errores del pasado reciente.

Los fichajes deben ser quirúrgicos: un arquero, un lateral izquierdo, un central zurdo, un volante central y un delantero. Si la dirigencia logra cerrar bien esas cinco piezas clave, el Tatengue puede ilusionarse con pelear más arriba, salir del fondo de la tabla anual y avanzar en la Copa Argentina.

El desafío está planteado. Ahora, es tiempo de actuar.