El uno por uno de una nueva y preocupante derrota de Unión

Unión tocó fondo tras perder por 2-0 frente a Defensa y Justicia, con lo cual sufrió su cuarta derrota al hilo en el Clausura. Leo Madelón confirmó que continuará.

Unión profundizó su crisis y sufrió su cuarta derrota consecutiva al caer 2-0 ante Defensa y Justicia en el estadio 15 de Abril. El equipo de Leonardo Madelón volvió a exhibir graves falencias defensivas, desperdició situaciones claras y terminó pagando caro los errores en el cierre del primer tiempo.

Ni siquiera la superioridad numérica en el complemento le permitió cambiar la historia. Con las caídas ante Talleres, Independiente, Boca y el Halcón, el Tatengue quedó muy relegado en la pelea por los playoffs y sus chances de alcanzar las copas internacionales son cada vez más reducidas.

El presente encendió todas las alarmas y dejó a Madelón en una situación delicada, con interrogantes sobre su continuidad y un equipo que no encuentra respuestas para frenar la caída. La bronca también se trasladó a las tribunas: los hinchas expresaron su malestar con el grito de «que se vayan todos» y cánticos contra los dirigentes. Unión necesita una reacción urgente para evitar que el cierre del Clausura termine de convertir una temporada cargada de expectativas en una profunda decepción.

El boletín de calificaciones de Unión en la derrota ante Defensa

Matías Mansilla (6): Nada qué hacer en los dos goles de Defensa, ya que tanto Juan Gutiérrez como César Pérez quedaron mano a mano. Antes, le sacó un remate a Leandro Fernández y estuvo atento ante cada pelota que llegó a su arco.

Tobías Rubio (3): Tomó la titularidad precedido de buenos antecedentes, los cuales estuvo muy lejos de poder confirmarlos en un equipo totalmente devastado desde lo anímico y futbolístico. En el primer gol perdió, junto a Rocha, con Gutiérrez.

Matías Rocha (3): Muy lejos de ser el líder de la defensa y de estar a la altura de lo que le brindaba Maizon Rodríguez al equipo. El contexto tampoco lo ayuda. Quedó pagando en el primer gol de Gutiérrez, y en el tanto de Pérez también es uno de los que pierde ante el ataque de Defensa.

Juan Pablo Ludueña (4): Muchas ganas, temperamento y corazón. Con muy poco le alcanzó para ser el más seguro de la defensa rojiblanca. No atraviesa su mejor momento. Unión necesita más de su labor para ganar solidez defensiva.

Lucas Ayala (5): Ganó y perdió pero nunca deja de animarse e intentar. En ataque es una herramienta muy importante que muestra el equipo pero en defensa también dio muchas ventajas.

Mauro Luna Diale (4): Desaparecido en acción. Está lejos de ser el jugador desequilibrante que lo fue en su primera etapa en el club. Sin embargo, siempre intenta pero no es de los jugadores que suela revelarse ante la adversidad.

Joaquín Mosqueira (3): El segundo partido donde es reemplazado en el entretiempo y amonestado. Tuvo un mano a mano que desperdició en el arranque del partido. Luego, perdió mucho ante un Defensa que fue amo y señor del medio en el primer tiempo.

Emilio Giaccone (4): Un punto más que Mosqueira porque jugó más tiempo y porque demuestra muchas ganas y amor propio. Sin embargo, también está en un pozo en relación a las buenas sensaciones que dejó en el arranque del semestre.

Ignacio Malcorra (4): Intentó pero sin mucha precisión. Estrelló un tiro libre en el travesaño, y otro fue atajado por el arquero Matias Borgogno. Muy confundido con su juego, sin darle claridad al equipo. Se espera mucho más de un jugador que llegó para darle un salto de jerarquía al plantel de Unión.

Eric Ramírez (4): Intentó mucho pero tampoco pudo aprovechar su oportunidad. Muchas ganas, pero entró en la confusión generalizada. Fue reemplazado en el segundo tiempo.

Cristian Tarragona (5): Dispuso de dos acciones donde falló en la definición. Sin embargo, siempre pone el corazón en función del equipo. Se secó luego de una racha goleadora muy respetable.

Brahian Cuello (4): Ingresó en el segundo tiempo, cuando Madelón decidió tirar el equipo arriba. Sin embargo, tampoco pudo desequilibrar y cambiarle la cara a Unión.

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Marcelo Estigarribia (4): En la misma sintonía que en sus últimos partidos. Tampoco pudo ser solución en medio de un contexto totalmente adverso, con un Defensa totalmente cerrado y un Unión sin ideas.

Julián Palacios (4): No pudo darle nada al equipo, solo algunos destellos. Perdió la titularidad luego de duras declaraciones tras la derrota ante Boca. Desde lo futbolístico, su reemplazo no funcionó.

Misael Aguirre (-): Ingresó sobre el final ante la lesión de Lucas Ayala, se animó e intentó en medio de un contexto de suma confusión.

Bruno Pittón (-): Entró en los últimos minutos para intentar enviar un centro preciso para poner a Unión en partido, pero no lo logró.