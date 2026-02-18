Uno Santa Fe | Colón

Reserva de Colón busca su primera victoria frente a Quilmes en el torneo Proyección

Bajo la conducción de Alejandro Russo, la Reserva de Colón apunta a sumar sus primeros tres puntos tras un inicio irregular.

18 de febrero 2026 · 16:31hs
Reserva de Colón busca su primera victoria frente a Quilmes en el torneo Proyección

Tras un empate inicial 0-0 frente a Estudiantes y la derrota 2-1 ante Defensa y Justicia, la Reserva de Colón apunta a imponer su ritmo de juego, control del balón y cohesión defensiva, aprovechando la circulación rápida y los desbordes por las bandas para generar situaciones claras frente a Quilmes.

Formación y estructura táctica

Para este compromiso en el Predio 4 de Junio, Russo pararía un 4-4-2 dinámico, con salida limpia desde el fondo y mediocampo encargado de presionar, recuperar y enlazar líneas. El equipo probable está conformado por: Lucas Cuffia; Máximo Jonsthon, Zahir Ibarra, Enzo Gallizi, Luca Campagnaro; Bautista Maillier, Zahir Yunis, Tomas Gallay, Mateo Cardozo; Máximo Ingravidi y Laureano Páez.

El técnico buscará mantener orden defensivo y amplitud por los laterales, combinando triangulaciones en zona media y transiciones rápidas para sorprender a un Quilmes que viene de ajustar su bloque defensivo. La eficacia en la finalización será determinante, un aspecto que Russo ha señalado como pendiente tras las primeras fechas. La presión alta, los pases filtrados y la sincronización entre mediocampo y delanteros serán decisivos para romper líneas y generar peligro constante. Además, la coordinación entre los volantes y los extremos será clave para crear desequilibrio en las bandas y potenciar los desbordes.

Cómo seguir el duelo

El partido podrá seguirse en LPF Play, el canal oficial que transmite todos los encuentros del torneo de reservas de AFA, permitiendo a los aficionados analizar cada jugada, transición y acción táctica en tiempo real.

Números contundentes: una muralla defensiva que ilusiona en Colón

La llamativa racha que Julián Marcioni extendió en Colón con su debut goleador

Tensión en Colón: el plantel de la Liga Argentina no trabajará hasta cobrar la deuda salarial

Alan Bonansea padece una subluxación en su hombro derecho.

En Colón aguardan por la evolución del goleador Alan Bonansea

La Liga Profesional reprograma partidos suspendidos por el paro de Utedyc

Flavio Briatore confía en Colapinto y proyecta un Alpine competitivo en la zona media de la F1

Franco Colapinto será protagonista de la nueva temporada de Drive to Survive

La Liga Profesional reprograma partidos suspendidos por el paro de Utedyc

Flavio Briatore confía en Colapinto y proyecta un Alpine competitivo en la zona media de la F1

Franco Colapinto será protagonista de la nueva temporada de Drive to Survive

La UTA confirmó su adhesión al paro de la CGT y este jueves no habrá colectivos en Santa Fe

Luis Lobo Medina impartirá justicia en Unión vs Aldosivi en la sexta fecha

La Liga Profesional reprograma partidos suspendidos por el paro de Utedyc

Lucas Meuli, formado en Unión y listo para responder: "Aldosivi es una final para nosotros"

La llamativa racha que Julián Marcioni extendió en Colón con su debut goleador

Franco Colapinto será protagonista de la nueva temporada de Drive to Survive

"Neris ya no pertenece a Colón y el club tendrá que iniciarle una demanda"

