Reserva de Colón busca su primera victoria frente a Quilmes en el torneo Proyección

Tras un empate inicial 0-0 frente a Estudiantes y la derrota 2-1 ante Defensa y Justicia, la Reserva de Colón apunta a imponer su ritmo de juego, control del balón y cohesión defensiva, aprovechando la circulación rápida y los desbordes por las bandas para generar situaciones claras frente a Quilmes.

Para este compromiso en el Predio 4 de Junio, Russo pararía un 4-4-2 dinámico , con salida limpia desde el fondo y mediocampo encargado de presionar, recuperar y enlazar líneas . El equipo probable está conformado por: Lucas Cuffia; Máximo Jonsthon, Zahir Ibarra, Enzo Gallizi, Luca Campagnaro; Bautista Maillier, Zahir Yunis, Tomas Gallay, Mateo Cardozo; Máximo Ingravidi y Laureano Páez .

El técnico buscará mantener orden defensivo y amplitud por los laterales, combinando triangulaciones en zona media y transiciones rápidas para sorprender a un Quilmes que viene de ajustar su bloque defensivo. La eficacia en la finalización será determinante, un aspecto que Russo ha señalado como pendiente tras las primeras fechas. La presión alta, los pases filtrados y la sincronización entre mediocampo y delanteros serán decisivos para romper líneas y generar peligro constante. Además, la coordinación entre los volantes y los extremos será clave para crear desequilibrio en las bandas y potenciar los desbordes.

LEER MÁS: "Neris ya no pertenece a Colón y el club tendrá que iniciarle una demanda"

Cómo seguir el duelo

El partido podrá seguirse en LPF Play, el canal oficial que transmite todos los encuentros del torneo de reservas de AFA, permitiendo a los aficionados analizar cada jugada, transición y acción táctica en tiempo real.