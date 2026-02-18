El gremio que conduce Roberto Fernández anunció su adhesión a la medida de fuerza en rechazo a la reforma laboral. Denunció caída del salario real, pérdida de poder adquisitivo y deterioro del empleo.

La UTA confirmó su adhesión al paro de la CGT y este jueves no habrá colectivos en Santa Fe

La Unión Tranviarios Automotor (UTA) confirmó este martes su adhesión al paro general convocado por la Confederación General del Trabajo (CGT) para este jueves, en rechazo a la reforma laboral impulsada por el Gobierno nacional. De esta manera, no habrá servicio de colectivos en corta, media y larga distancia, ni tampoco combis ni subtes, durante 24 horas .

En un comunicado oficial fechado el 18 de febrero en Buenos Aires, el sindicato informó que resolvió adherir “ en defensa de los derechos laborales, cercenados por la pretendida reforma laboral ”.

Alerta en el fútbol: se suspenden los partidos del jueves por el paro general de la CGT

La conducción gremial fundamentó la decisión no solo en los términos de la iniciativa legislativa, sino también en la situación económica que atraviesan los trabajadores del sector. En ese sentido, señaló que el escenario actual está marcado por “la sostenida caída del salario real, la pérdida del poder adquisitivo y el deterioro del empleo en el conjunto de la actividad”.

WhatsApp Image 2026-02-18 at 16.35.18

Además, el documento advierte que los trabajadores están soportando “el mayor peso del ajuste económico”, con ingresos que no acompañan el aumento del costo de vida y con crecientes riesgos sobre la estabilidad laboral. Frente a ese panorama, sostuvieron que se impone “una respuesta gremial clara, firme y representativa”.

La UTA consideró que el paro constituye “una medida legítima de defensa colectiva” ante políticas que, según expresaron, afectan directamente la dignidad del trabajo, la estabilidad del empleo y la sustentabilidad de la actividad del transporte.

Asimismo, el gremio remarcó que la decisión “no responde a intereses sectoriales ni coyunturales”, sino a la necesidad de expresar el reclamo de miles de trabajadores que ven deteriorarse día a día sus condiciones de vida.

En el tramo final del comunicado, la organización que conduce Roberto Fernández ratificó su “compromiso histórico con la defensa del salario, el empleo y los derechos laborales” y convocó a los trabajadores a acompañar la medida de fuerza en todo el territorio nacional, con “responsabilidad, unidad y conciencia”, en resguardo del presente y del futuro de la actividad.