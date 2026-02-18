Uno Santa Fe | Santa Fe | paritaria

Paritaria docente: para Amsafé la propuesta salarial del gobierno "queda corta" y el viernes define si la acepta o rechaza

La propuesta del gobierno fue similar a la presentada a ATE y UPCN: contempla un 3% para noviembre y diciembre y un 12,5% para el primer semestre.

18 de febrero 2026 · 18:04hs
El secretario general de Amsafé

José Busiemi

El secretario general de Amsafé, Rodrigo Alonso.

Tras la reunión paritaria con el gobierno provincial, el secretario general de Asociación del Magisterio de Santa Fe (Amsafe), Rodrigo Alonso, brindó detalles de la propuesta oficial y expresó cuestionamientos al alcance del ofrecimiento salarial.

Según explicó, la propuesta del Ejecutivo “ratifica principios de la paritaria central (ATRE y UCN)” y establece un 3 por ciento para noviembre y diciembre, además de un 12,5 por ciento para el período enero-junio. En números, indicó que ese porcentaje semestral implicaría 28.330 pesos de incremento mensual.

El esquema contempla además un garantizado de 75 mil pesos exclusivo para activos en enero y de 170 mil pesos a partir de febrero, lo que —según detalló— dejaría afuera al sector pasivo. “No estarían incorporados los jubilados, que van a percibir el aumento de acuerdo a la norma vigente, a los 60 días”, señaló.

Aumentos, recomposición y refuerzos: el detalle de la oferta a estatales

En ese punto fue crítico: “Si el gobernador dice que la Caja de Jubilaciones está saneada, no hay motivos para estar esperando ni 60 días ni 30 días. Debería ser simultáneo y sin aporte solidario”.

Para el gremio docente, la propuesta oficial vuelve a evidenciar —según planteó Alonso— “una propuesta unilateral, sin discusión paritaria real”, en un contexto donde los trabajadores de la educación reclaman recuperación salarial.

Cuestionamientos salariales

Alonso remarcó que la oferta “queda muy corta para las aspiraciones que tenemos los trabajadores”. Según detalló, la pérdida salarial acumulada desde diciembre de 2023 es del 33 por ciento, pero el gobierno “solo reconoce el 3 por ciento”. Además, sostuvo que la pérdida salarial de 2025 no fue del 3 por ciento sino del 7 por ciento.

“Necesitamos un salario digno”, enfatizó. Y ejemplificó que, con esta propuesta, una docente que recién se inicia cobraría 1.039.000 pesos desde febrero hasta junio, sin variaciones durante esos meses.

El dirigente sostuvo que el ofrecimiento “prácticamente no da cuenta de garantizar empatarle aunque sea a la inflación”, ya que no contempla cláusulas de actualización ni recupera el deterioro acumulado del poder adquisitivo.

Sumas y suplementos

El gobierno también propuso incorporar la responsabilidad jerárquica, que sería percibida por los equipos directivos, y una suma de 100 mil pesos por capacitación, a pagarse en febrero.

Alonso calificó como una “extorsión” el presentismo —en referencia al plan Asistencia Perfecta— y sostuvo que es “una equivocación del gobierno estos suplementos salariales, ahora por capacitación”, ya que “no queda claro cómo se va a percibir”.

Además, advirtió que, al no formar parte del salario, estos suplementos siguen castigando a los compañeros jubilados, que no los perciben.

Traslados y concursos

En relación a la carrera docente, el dirigente indicó que hay convocatoria a traslados y concursos, pero que todo “queda supeditado a las mesas técnicas paritarias”.

Sin embargo, cuestionó que nuevamente se llegó a una reunión paritaria “sin ninguna discusión en mesa técnica”. “Lo que nosotros necesitábamos es la convocatoria y el cronograma de concursos y traslados”, afirmó, y recordó que este punto ya había sido acordado en mayo de 2024.

Asamblea y definición

Finalmente, Alonso confirmó que la propuesta será puesta a consideración de las bases. “Es una propuesta paritaria que la vamos a poner a consideración”, indicó.

Amsafe convocó a asamblea provincial para el próximo viernes por la tarde, instancia en la que se definirá si se acepta o se rechaza la oferta salarial y cuáles serán los pasos a seguir.

