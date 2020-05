Roberto Trotta: "En Unión volví a renacer como jugador"

Roberto Trotta tuvo dos pasos como futbolista de Unión. Tal vez el más recordado para la gente fue en la temporada 98-99, pues cuando regresó para la 04-05 no pudo rendir en buen nivel y fue su último club en la dilatada trayectoria.

El exdefensor charló con radio Sol 91.5 y en el inicio se refirió a cómo vive el aislamiento obligatorio. Al respecto acotó: "Hago cosas que antes no hacía como lavar, cocinar, arreglar la pileta. Todo lo que cuando no estás podía hacer. Con mi mujer y mi hijo chico la estamos pasando bien, haciendo lo que nos piden y ojalá que esto mejore".

Si bien tuvo la posibilidad de dirigir a varios clubes, desde 2014 está sin trabajo. Un duro defensor que impartía mucho respeto dentro de la cancha. En este sentido apuntó que "el fútbol es muy pasional, cuando uno me conoce y se sienta mano a mano se dará cuenta que ese personaje que era dentro de la cancha es muy distinto al actual. Siempre fue solidario y en los 13 equipos que estuve, salvo dos, siempre fui capitán. Dentro de la cancha me transformaba, no aceptaba las derrotas y por eso me expulsaron muchas veces".

En otro tramo de la charla, dentro de los jugadores que tuvo como compañeros en Unión, le brindó un párrafo aparte al Indio Bazán Vera, al apuntar que "es un tipo extraordinario, así como lo ves grandote, un tierno. Siempre era bueno tenerlo porque nos hacía mejores con sus goles. Un día cuando era DT de Almagro lo llamé y fue, tuvo esa humildad de ir. Como técnico también hizo un gran trabajo en Tristán Suárez".

LEER MÁS: El nuevo dato que favorece a Unión en torno a Sergio Rondina

El presente de Trotta es definitivamente opuesto al fútbol, más allá de las actividades que lo mantiene cerca del deporte. Al respecto, sentenció: "Estuve casi 7 años dirigiendo, incluso me fui a Dubai con Diego Maradona, lo último fue aquel torneo de muchos ascensos en 2014 con Sarmiento. Armamos el equipo pero a los cinco partidos el presidente decidió que me tenía que ir. Ahora trabajo de panelista con Martín Liberman y me enganché en La Oral Deportiva que arranca la semana que viene por la tarde".

Más adelante, dejó en claro que "de Unión nunca me llamaron, una sola vez me junté con Luis Spahn, pero terminaron arreglando con el Colorado Sava. Nunca tuve la oportunidad de juntarme a charlar bien y se ve que no encajé en ese proyecto".

Cabezon.jpg El Cabezón Trotta reconoció que una vez se reunió con el presidente Spahn.

Para luego, dar casi una sentencia sobre el futuro estratega rojiblanco: "Ya hay algo medio arreglado con Rondina, está bastante avanzado, hay cosas con las que no se puede luchar en el fútbol argentino. Sabemos que el mismo representante de Madelón es el de Rondina, así es muy difícil. Al padre de Martín Zuccarelli lo tuve como entrenador en Estudiantes, por intermedio de un amigo se comunicaron con él, me encantaría, siempre estuve agradecido por Unión y don Ángel Malvicino que me dio la posibilidad de regresar al fútbol argentino".

Entonces rememoró aquella llegada a la Avenida López y Planes: "Después de irme al descenso con Sporting de Gijón me llamaron de Central y Unión, la persona que tenía una amistad grande con Malvicino. En Unión volví a renacer como jugador, no me había ido bien en España, hicimos una campaña espectacular, la pasé muy bien en Santa Fe y después la segunda etapa decididamente no fue buena".

LEER MÁS: Unión: "Ni loco pienso en irme de Unión"

Precisamente el segundo paso de Trotta por el Tate desembocó en su despedida de la actividad oficial. En este sentido acotó que "fue distinta a la primera, nunca había jugado en segunda división, tuve compañeros excelentes, los resultados fueron malos. Los entrenadores que estaban López, Yorno y Oyeras, no me querían. Malvicino me volvió a traer y entrené pero físicamente no estaba bien, fastidioso y lesionado, terminé después mi carrera con Silguero".

En la parte final, rememoró la fundación de Santa Fe FC, elenco que militó varios años en la Liga Santafesina: "Terminé el curso de técnico en Santa Fe y junto a Coco Ameli, Amato, Garcé, Patita Mazzoni y el trabajo de Esteban Kreig arrancamos con muchas ganas, invirtiendo para que todo mejore. Cada uno después ocupó su lugar, hoy no sigue porque nadie pudo seguir de cerca las cosas y se complicó todo".