Unión: "Ni loco pienso en irme de Unión"

La salida de Damián Martínez le abrió la puerta para convertirse en el lateral derecho titular, por ello en este 2020 se afianzó definitivamente entre los 11. Si bien antes alternaba, la realidad indica que en el comienzo de este año Brian Blasi se ganó la titularidad.

Sin embargo, la renuncia de Leonardo Madelón, hace que el defensor de 24 años deba nuevamente pelear el puesto cuando llegue el próximo entrenador. De todos modos confía en sus condiciones y en charla con La Central Deportiva (Cadena 3 101.7) habló de todos los temas y manifestó su deseo de continuar en Unión.

"Este parate a mi en lo personal me mató, venía siendo titular, había agarrado continuidad y quería seguir jugando y sumando minutos de fútbol. Pero por algo pasó todo esto, y ahora no queda otra que esperar para retomar los entrenamientos y la competencia", comenzó diciendo.

Consultado por la posición en la que se siente más cómodo aseguró: "Para mi es casi igual, como marcador central tenés que ser más rudo. En cambio como lateral tenés que salir jugando y pasar al ataque, además de defender. En Reserva pasaba mucho al ataque como marcador central.Pero los primeros partidos en Primera División como lateral no iba tanto, aunque ahora con más continuidad me proyecto mejor".

De la salida de Madelón dijo "Había muchos rumores, pero no lo creíamos, cuando lo confirmó nos dejó en shock, porque Madelón es un tremendo entrenador que lo bancábamos en todo, como él a nosotros. Los jugadores que se fueron eran importantes, pero también lo somos los que nos quedamos en el plantel. Lo demostramos partido a partido, mas allá de algunos resultados que no fueron buenos. Yo creo que si no se paraba íbamos a seguir mejorando, nos pusimos una vara alta para cumplirla. Si bien debuté con otro técnico, Madelón me dio muchas posibilidades para jugar y yo intenté demostrar que estaba a la altura".

"Trato de dejar todo y responderle al técnico, a mis compañeros y a la gente. Por estos colores los chicos del club dejamos todo y estamos contentos por la posibilidad que tenemos de jugar. Fue muy bueno eliminar a un rival grande como Atlético Mineiro y estamos con muchísimas ganas de seguir jugando la Copa y cumplir el sueño de salir campeón", expresó el defensor.

En otro tramo de la nota contó sus ganas de seguir en el club "Tengo contrato hasta el 2022 para seguir creciendo, ni loco pienso en irme de Unión, quiero darle alegrías al club y a los hinchas ya sea en el torneo local, como en la Copa. Yo me quiero quedar en Unión".

Respecto a la situación económica del club, Blasi volvió a ratificar su satisfacción por la manera en que los dirigentes se están manejando "La verdad que no tenemos problemas, están pagando a término los sueldos. El club cumple, como cumplió siempre, estamos bien, no nos hace falta nada".

Por último en relación al técnico que vendrá opinó: "Si viene un hincha de Unión sería mucho mejor, se habló del Pipa Villar, pero hay que esperar lo que definan los dirigentes. Y el que venga hay que demostrarle que estamos a la altura para jugar y afianzarnos entre los 11".