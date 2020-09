"Nunca faltaron test rápidos para el VIH", dice el gobierno provincial

Luego de que el Centro Interdisciplinario de Prevención de Enfermedades de Transmisión Sexual y Sida (Cipress) denunciara públicamente que tuvieron que cerrar su local luego de 27 años de trabajar en concientizar, prevenir y detectar enfermedades de transmisión sexual en la población por falta de testeos de VIH y preservativos, el gobierno provincial salió a responder. Desde el Programa Provincial de VIH, Sífilis, Hepatitis y Tuberculosis del Ministerio de Salud de la provincia aseguran que todos los centros de salud y hospitales cuentan con esos insumos, y dicen que la ONG nunca hizo un pedido formal de los mismos.

Gerardo Perafán, a cargo del Programa, explicó a UNO Santa Fe: "La provincia tuvo un tiempito muy corto en el que faltaron los test rápidos. El gobierno compró el Enzyme-Linked ImmunoSorbent Assay (ELISA) de cuarta generación y llegó la provisión de test rápidos hace más de cuatro meses. Hay test rápidos para toda la provincia. Inclusive lo usamos para la profilaxis posexposición. Todos los efectores públicos que los soliciten tienen, y si algún efector privado necesita se presenta una nota correspondiente y se les entrega. Nosotros inclusive estamos armando un protocolo de testeo rápido pero con una ficha epidemiológica, teniendo en cuenta la relación del paciente si da positivo. Hay que tener estrategias para llegar a poblaciones claves".

• LEER MÁS: A mediados de agosto se volverían a hacer test rápidos de VIH en la provincia

Asimismo dio cuenta de las acciones que se llevaron adelante: "Testear por testear puede tener alguna utilidad, pero hay que llegar a las poblaciones claves. Nadie nos pidió test rápidos y de hecho hay en toda la provincia, los estamos usando, se normalizaron las cargas virales, se hacen cada seis meses. El programa nacional está normalizando la provisión de los insumos".

Reconoció además, una baja en cantidad de preservativos en los efectores públicos de salud: "El único insumo que está con cierto grado de problema son los preservativos, porque no se fabrican más en el país. Hace más de un año, Sidal cerró, que era la única que los hacía en el país, ahora se importan. No se presenta nadie en las licitaciones para venta de preservativos a nivel nacional. En la provincia estamos tratando de hacer compras de preservativos y uno de los problemas es que algunas distribuidoras nos han pedido un sobreprecio impresionante, a 15 pesos cada uno. Asimismo demora más de dos meses imprimir que es de distribución gratuita y que no se pueden vender, es lo que deben decir los profilácticos de la provincia. Ahora, nos llegaron pero no la cantidad que necesitamos. Nos llegaron alrededor de 165 mil y la provincia comenzó la compra de 140 mil por mes".

• LEER MÁS: Desde enero no se hacen más los test rápidos de VIH en la ciudad

"Por otro lado la provincia compró un importante medicamento, Genvoya, porque Nación tiene problemas con los proveedores. Es un tratamiento para pacientes con problemas renales o de osteoporosis. Se compró 120 tratamientos de Genvoya, es para dos meses. Tenemos alrededor de 4.300 pacientes activos, que significa que se le da esa medicación a esa cantidad. En este contexto de pandemia el programa nacional nos autorizó a repartir para dos meses para que la gente no circule. A su vez hemos resuelto problemas de gente que quedó varada en distintas provincias con otros programas para darles la medicación, y las personas de otras provincias que quedaron en Santa Fe también la recibieron. Nadie se quedó sin su tratamiento antirretroviral", agregó.

En relación a los reclamos de Cipress, apuntó: "No tenemos ninguna nota de pedido de test rápidos. Hablé esta semana con el departamento de bioquímica de la provincia y ellos tampoco tienen. Hoy todos los trabajos científicos dicen que la persona que es indetectable no transite. Entonces, vamos por esa línea, cuantas más personas diagnostiquemos, más tratemos, menos transmisión del virus y mejor calidad de vida para las personas VIH. Queremos testear, pero sobre todo llegar a las poblaciones claves donde hay más prevalencia de enfermos. Esa es una de nuestras metas. Al mismo tiempo el programa ya tiene armado sistemas de capacitación para médicos, enfermeros, o agentes sanitarios de la provincia de Santa Fe que estén dispuestos a comenzar con los testeos".

• LEER MÁS: Cipress: no se hacen más los test rápidos de VIH en la ciudad y no hay preservativos

"Pero el freno es la pandemia, apenas terminemos vamos a salir con capacitaciones para profesionales como no profesionales de VIH. La provisión de drogas para hepatitis ha llegado, también la leche para mamás VIH positivas, drogas para hepatitis B. No se basa solo en entregar preservativos, abarcamos un montón de áreas y estamos completamente comprometidos. Cualquier persona que tenga un problema tiene que comunicarse con nosotros y buscamos la solución", agregó.

• LEER MÁS: Piden informes a la Nación ante faltantes de tests de VIH en Santa Fe

—Hay una presentación de parte de legisladores en la Cámara Nacional de Diputados, en la Cámara de Diputados de la provincia de Santa Fe y de una edila en el Concejo Municipal de Santa Fe a partir de los reclamos de Cipress. ¿Qué respuesta formal se les va a dar a todos esos pedidos de informes?

—Para Diputados nacionales, responderá el Programa de la Nación. No nos llegó aún el pedido de informes de la Cámara de Diputados de la provincia. Y los concejales de nuestra agrupación darán respuesta. Tenemos los números de lo que estamos haciendo, no faltó nada. No le faltó medicación a un solo paciente. Es mentira que se fraccionó la medicación. Hemos comprado medicación para que no falte, no sé de dónde salió eso. Se normalizó todo. A mí me encantaría que me llamen por teléfono, estoy dispuesto a explicar todo lo que quieran. Cada uno se tiene que hacer cargo de lo que dice.

FOTOS WEB.jpg

—¿Se reunieron con Cipress?

—Nunca me llamó nadie. Yo los llamé cuando vi la primera nota de UNO, y me dijeron que ellos no dijeron nada de todo eso. Que cerraban por el tema de la pandemia y no por la falta de insumos. Y me tomé el trabajo de ver si habían presentado una nota de pedidos de insumos y no lo hicieron. No hay ningún pedido de test rápidos. Por eso me extraña que digan que no les queremos dar. El Programa empezó a funcionar desde febrero, los test rápidos empezaron a faltar mucho tiempo atrás, de septiembre del año pasado y nosotros lo hemos resuelto.

"Mi número de teléfono lo tiene todo el mundo; en Cipress me dijeron que ellos no tienen problemas, lo aseguro. Nadie habló con nosotros ni en Santa Fe ni en Rosario. El Programa no tenía ni oficina, ahora sí, en calle Suipacha de la ciudad de Rosario. Tenemos medicación nueva de hepatitis C. Somos de las pocas provincias que compró Genvoya y es carísimo. Desde el Ministerio de Salud de la provincia, Sonia Martorano está totalmente comprometida para apoyarnos en todo".

"Si la gente tiene un problema por qué no me llama por teléfono, estamos llegando a toda la provincia entonces no me parece justo. Si es una crítica constructiva para mejorar bienvenido sea. Es buenísimo que me cuestionen, es la única manera de mejorar. Hace 20 años que me dedico al VIH, toda mi vida me dediqué al consultorio y ahora estoy en la gestión".

"La primera meta fue asegurarnos que a ningún santafesino que viva con el virus le falte la medicación. Y son más de cuatro mil pacientes, les damos solución a todos los que nos presentan. Así que lo que están diciendo no es real. Y si Cipress cerró sus puertas habrá sido por la pandemia pero no por falta de insumos, porque nunca pidieron".