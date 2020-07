Esta semana el Centro Interdisciplinario de Prevención de Enfermedades de Transmisión Sexual y Sida (Cipress), que trabaja desde hace 27 años en la ciudad en concientizar, prevenir y detectar enfermedades de transmisión sexual en la población, denunció que desde enero ya no se hacen test rápidos de VIH en Santa Fe. Si bien hay testeos tradicionales en centros de salud y hospitales públicos que pueden demorar hasta una semana para que el paciente obtenga el resultado, desde la organización se busca reducir la relación temporal para llegar al diagnóstico de VIH ya que el dato disminuye los riesgos de contagios en un 99 por ciento y de muerte en un 30 por ciento. Ahora, desde el Programa Provincial de VIH, Sífilis, Hepatitis y Tuberculosis del Ministerio de Salud de la provincia anuncian que desde las segunda semana de agosto habrá stock.

Gerardo Perafan, a cargo del Programa, explicó a UNO Santa Fe cómo se llegó a esta situación: "En realidad la provincia siempre tuvo muy pocos test de VIH, y en los centros de salud los test rápidos no se hacían. Desde hace años se hacen de manera voluntaria a través de ONG o agrupaciones que se dedicaban a testear, pero no desde el Estado. El test rápido se empezó a implementar en Rosario en el 92 con una campaña que había hecho la Sociedad Argentina de Sida de la cual yo participé. Tanto la carga viral como los c4 son insumos que tiene que proveer Nación. Cuando asumió la nueva gestión desde el programa nacional se vio que no quedaban insumos y que las licitaciones para retrovirales, carga viral y c4 estaban caídas. Algunas con sobreprecios y algunos problemas, de la gestión anterior a nivel nacional".

•LEER MÁS: Desde enero no se hacen más los test rápidos de VIH en la ciudad

"Cuando apareció este problema Nación tuvo que anular algunas licitaciones que tenían un precio excesivo y hacer licitaciones nuevas. En el medio de esto llegó el coronavirus. Vamos a empezar a testear con el protocolo del coronavirus, hay que aprender y hacer todo con coronavirus porque llegó para quedarse", expresó.

Asimismo relató que el programa de VIH no estaba en funcionamiento en la provincia desde hace dos años y medio. "Ahora esta gestión instauró de nuevo el programa de VIH provincial del que yo soy el jefe, cuando empiece a declinar la pandemia vamos a armar una red a nivel provincial con distintas organizaciones para que desde el Ministerio de Salud de la provincia se baje la línea de testear y tratar. Significa que la persona VIH positiva y con el test rápido confirmamos el diagnóstico, automáticamente se lleva el tratamiento independientemente que tenga o no obra social. La vinculación tiene que ser directa y en esa línea estamos", contó.

"Una persona que vive con el virus y tiene carga viral indetectable, disminuye en un 99 por ciento su posibilidad de contagiar. Por eso es tan importante testear y tratar. Con la pandemia la urgencia fue empezar a proveer la medicación para que a ningún paciente le falte, hicimos llegar medicación a todo el mundo que estaba ya diagnosticado. Inclusive con mucho apoyo del programa nacional, para aquellas personas que tenían obra social y que por diferentes motivos no se hacían cargo de ese tratamiento se les proveía", sostuvo.

Al mismo tiempo describió otros problemas: "Hay una medicación que en Nación está en falta, que se llama genvoya. Es un tratamiento para pacientes con algún problema renal. La provincia salió a comprarlo para dos meses hasta que en Nación se solucione el problema. Porque la licitación es importante".

Compromiso

Sobre cuándo se va a solucionar el tema de los reactivos, Perafan dijo: "Tanto sean carga viral, c4, test rápido, etc. lo que nos dijo Nación es que a partir de la segunda semana de agosto se va a empezar a solucionar. Apenas consigamos los test rápidos de Nación, a las organizaciones les vamos a volver a generar un convenio", agregó y sostuvo: "No es nomás acá, sino que es a nivel nacional. Como medida importante salimos a comprar este retroviral que es caro y comprar preservativos. ".

Faltan preservativos

Cipress además denunció que no hay preservativos en centros de salud ni en hospitales de la ciudad, lo que agrava la situación. Perafan dijo a UNO Santa Fe que desde Nación llega un 15 por ciento de los preservativos de los que deberían. "No llegaron los preservativos de Nación y la provincia salió a comprar para normalizar la entrega".

"En Argentina no se fabrican más preservativos, había una empresa en Santa Fe que los producía que cerró, Cidal, el año pasado. Los preservativos en el país hoy se importan, dependen de entregas que mandan desde la China y desde la India", concluyó.