El Centro Interdisciplinario de Prevención de Enfermedades de Transmisión Sexual y Sida (Cipress), trabaja desde hace 27 años en la ciudad con el objetivo de concientizar, prevenir y detectar enfermedades de transmisión sexual en la población. Lo hace mediante talleres de capacitación, asesoramiento y difusión, tanto en su sede –de San Lorenzo 3052– como en la calle, con articulación con vecinales, escuelas y centros de atención primaria de la salud. El proyecto, de características inéditas, anuncia que cierra de manera definitiva este fin de semana por falta de aportes de insumos. "No tenemos ni los test, y nos quedamos sin preservativos", dice Ángel Lionel Díaz de Cipress a UNO Santa Fe.

Desde el 2015, todos los lunes y jueves de 17 a 19, se hacían en el lugar test rápidos de VIH gratuitos para la población en general. Dicha prueba permitía descubrir en menos de veinte minutos los resultados que antes tardaban una semana o más. Según informa el Ministerio de Salud de la Nación, el síndrome de inmuno deficiencia adquirida (sida) es la etapa avanzada de la infección, cuando el VIH ha debilitado las defensas del cuerpo y favorece el desarrollo de enfermedades oportunistas (infecciones o tumores). Se estima que en el país hay 122 mil personas que viven con VIH, de las cuales el 30 por ciento de ellas no lo sabe y otro 30 por ciento de las personas con VIH se diagnostica en un estadio avanzado de la infección. La relación temporal entre el diagnóstico de VIH y la muerte por sida es fundamental para disminuir los riesgos de muerte.

Todo este contexto se agrava con la situación en Santa Fe que tiene un brote de infecciones de transmisión sexual (ITS), que se fue registrando en los últimos años, según afirman los especialistas de Cipress. Según la cartera de Salud nacional, en la ciudad de Santa Fe hay siete lugares donde se pueden realizar los test: los hospitales Cullen, Iturraspe, Sayago, Mira y López, el Cemafé, la dirección de Salud de la UNL y el Cipress. Pero este año, esta última institución no pudo reabrir porque desde enero no reciben insumos. "En otros momentos hemos dado a los efectores de salud preservativos porque no tienen, y ya ahora no podemos dar más", informa Díaz. Se dedican solo a hacer asesoramientos en la temática y repartían preservativos cada sábado que tenían guardados en stock, pero que ahora, según alertan, se están terminando.

En julio la diputada nacional Gisela Scaglia hizo un pedido de informe al Poder Ejecutivo de la Nación, para que a través del Ministerio de Salud de Nación y en particular de la Dirección de Sida, Enfermedades de transmisión sexual, hepatitis y tuberculosis y los órganos competentes en prevención de VIH. Al mismo tiempo, desde la Cámara de Diputados de la provincia, con la firma de cuatro legisladores, se declaró desde la Legislatura "su preocupación por la falta de insumos para la realización de test rápidos de VIH y el racionamiento de la medicación para los pacientes positivos, como asl también la falta de anticonceptivos de barrera para su distribución gratuita en hospitales y centros de salud públicos" en la última semana de julio. Allí se manifiesta la situación tanto de Cipress como de la "Red Argentina de Jóvenes y Adolescentes Positivos" (Rajap) una asociación civil por y para personas dentro de la franja etaria de entre 14 y 30 años viviendo con el virus de inmunodeficiencia humana. Ambas asociaciones expresan estar a la deriva, y que son testigos de numerosas vulneraciones de derechos desde hace un tiempo.

Ante los reclamos de Cipress, desde el Programa Provincial de VIH, Sífilis, Hepatitis y Tuberculosis del Ministerio de Salud de la provincia anunciaron que desde las segunda semana de agosto iba a haber stock. Sin embargo, eso no sucedió. "Estamos ya en septiembre y los insumos no llegaron. Habían prometido que para agosto llegarían y estamos sin noticias. Incluso nos dijeron que a los preservativos ya los habían comprado y nada aún", sostiene Díaz.

"Lo que nos preocupa es que ahora solo nos quedan dos cajas de preservativos de 10 unidades y 1 caja de gel, ya que abrimos los sábados y vamos al cierre", lamentó. Y describió: "A la gente que nos escribe en la redes los derivamos a su centro de salud y le explicamos el procedimiento que tienen que hacer, y nos dicen que quieren esperar a que lleguen los insumos. No estamos pidiendo un subsidio o un recibo de sueldo, somos voluntarios de una institución que tiene 27 años en la ciudad, solo pedimos los insumos que habían prometido, ya estamos cansados de las falsas promesas".

Y agregó: "Comprar los test rápido es imposible ya que averiguamos y sale alrededor de 25 mil pesos los 100 reactivos y no poseemos dicha suma. Pronto queremos armar una capacitación con certificados online dirigidas a los estudiantes y a la población con varios disertantes con el fin de recaudar dinero para pagar los gastos internos de la institución porque somos una ONG, y el establecimiento solo puede ser usado para VIH/ITS. Es una cláusula, fue donada por esa razón".

"Se entiende que hay una pandemia pero el VIH también lo es. Queremos soluciones, queremos los insumos para poder reabrir Cipress que es destinado a toda la población. Este sábado de 15 a 19 vamos a estar en Cipress para repartir los preservativos hasta que se nos terminen y luego vamos a cerrar", concluyó Díaz.