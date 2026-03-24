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A 50 años del golpe, Pullaro reivindicó el Juicio a las Juntas y el legado de Alfonsín

El gobernador santafesino publicó un mensaje en redes sociales por el Día de la Memoria, con referencias al expresidente y al proceso judicial contra la dictadura. “Sin memoria no hay democracia posible”, afirmó

24 de marzo 2026 · 11:42hs
Maximiliano Pullaro

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Maximiliano Pullaro

En el marco de un nuevo aniversario del golpe de Estado del 24 de marzo de 1976, el gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, publicó un mensaje en sus redes sociales en el que reivindicó el proceso de juzgamiento a los responsables de la última dictadura y el rol del expresidente Raúl Alfonsín.

A través de su cuenta en la red social X, el mandatario provincial compartió imágenes de Alfonsín y del histórico juicio a las juntas militares, y destacó el valor de esa etapa para la consolidación democrática en el país.

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“La democracia argentina tuvo el coraje de juzgar los crímenes del terrorismo de Estado cuando todavía era frágil. Bajo el liderazgo de Alfonsín, eligió decir la verdad y hacer justicia, en lugar de mirar para otro lado”, expresó.

Pullaro sostuvo que esa decisión “marcó un camino que no admite retrocesos” y remarcó que “Memoria, Verdad y Justicia no son consignas: son el piso ético sobre el que construimos nuestro presente y nuestro futuro”.

En su mensaje, el gobernador también puso el foco en el rol del Estado provincial en la construcción de memoria. “En la provincia de Santa Fe no hacemos más que reafirmar lo que venimos sosteniendo durante todo el año: la memoria es una política de Estado. La defendemos con hechos, con compromiso y con una convicción profunda de que sin memoria no hay democracia posible”, afirmó.

Finalmente, y en el contexto de los 50 años del último golpe militar, Pullaro renovó el compromiso institucional con la consigna histórica: “Dictadura Nunca Más”.

• LEER MÁS: A 50 años del Golpe de Estado, lo que dejó la dictadura en Santa Fe y lo que aún falta esclarecer

Pullaro Alfonsín Día de la Memoria
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