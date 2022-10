A 50 años de la tragedia de los Andes: "Los que no están son los verdaderos héroes"

¡Estoy vivo! La tragedia de Los Andes. Documental Canal Historia.

Entre los valores que lo ayudaron en esa tragedia resaltó el compañerismo, el sacrificio, la disciplina. También recordó el importante rol que cumplió el capitán del equipo en ese inhóspito lugar, "es esa persona que manda y que el equipo responde".

Vizintín contó que se ha puesto a pensar por qué él sí pudo salir de la montaña y otros compañeros no: "Me lo he cuestionado sin lugar a dudas, creo que a veces es suerte, a veces es el destino. Nunca he podido definir por qué estoy, por qué sigo, por qué ellos no están, creo que es parte de la vida misma, podría ser yo el que no estuviera también pero en la medida en que estoy tengo la obligación de transmitir lo que pasó, de transmitir lo valiente que fueron mis compañeros que murieron, que fueron los que dieron el ejemplo de todo lo que hicimos".

"No hubo egoísmo de decir yo me quedo, yo no voy, yo no me arriesgo, fue al revés. Mis compañeros, los que no están, son los verdaderos héroes de los Andes", indicó Antonino sobre ese accidente del que pudieron salir con vida 17 de ellos.

"Nando (Fernando Parrado), Roberto (Canessa) y yo nos resistimos mucho a llamarlo milagro, siempre hablamos de que fue el ser humano el que enfrentó todo eso y un poco lo que tratás de transmitir es que nosotros los sobrevivientes no somos distintos al resto de la gente", expresó y contó que fue fundamental la capacidad humana de resistir, de aguantar y soportar cuando contaban con una esperanza.

El aniversario de este accidente lo atraviesa todos los años: "Es una sensación rara que tenés, previo al 13 de octubre y después del 13 de octubre al 22 de diciembre que fue cuando salimos, estoy distinto, no puedo decir qué es pero noto que estoy más sensible, es inexplicable. Es una herida que no sana, por qué no sana, porque no todo te dicen que sane, porque tengo muchos compañeros que recuerdo ¿Qué es sanar?¿Es olvidármelo? No es olvidarme, es seguir con una parte importante de tu vida con un acontecimiento, con una cantidad de compañeros y jugadores que dejaron su vida allá arriba y que en la medida que vos los recuerdes ellos siguen vivos".

—¿Qué es lo que no te vas a olvidar jamás de aquello que ocurrió?

—Del sufrimiento que pasamos todos, es decir el pedirle a Dios que te deje ir a tu casa, darle un beso a tu padre, a tu madre y a tu hermano y volver a la montaña a morirte. Esa sensación de decir no puedo más, quiero despedirme de papá, quiero despedirme de mamá y que no lo podías hacer. De eso no te olvidás jamás. Por suerte tuvimos la posibilidad de volver, de abrazarlos, pero es una sensación muy especial.

"Ese trabajo en equipo, ese equipo de rugbier que estuvo gestionando todo fue importantísimo para que pudiéramos salir, cada uno dio el 100% de lo que tenía para dar y esa es otra de las cosas que llaman la atención", indicó. Y agregó: "¿Eso quién te lo da? Te lo da el deporte, la formación que tenías, esa formación que te dice tenés que ir primero, tenés que ofrecerte, tenés que darle cosas al equipo y reclamarle cosas". En la montaña establecieron reglas para poder tener la mejor convivencia posible: "Fuimos avanzando, fuimos dominando el medio ambiente, fuimos conociendo la montaña y se fueron creando reglas para poder hacer vivible todo eso que estábamos padeciendo".

Este 13 de octubre Vizintín formará parte de una misa, donde también estarán presentes el resto de los sobrevivientes, los familiares de los que no volvieron, el colegio, entre otros.

