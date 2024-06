A cinco días del homicidio de Walter Paglia, la abogada afirmó: "Nadie de fiscalía se contactó con nosotros"

Su abogada y amiga de la familia, Silvana Ciarbonetti, se manifestó sobre la marcha que se convocó para el próximo jueves a las 10, en reclamo de justicia por Walter, con una movilización desde el Ministerio de Seguridad hasta el Palacio de Tribunales.

entradera castelli mayoraz walter paglia.jpg Walter Paglia.

La situación de los hijos tras el crimen

En diálogo con Sol Play, Silvana expuso: "Les pedimos a los ciudadanos acompañar y visibilizar esta situación para que se mueva la Justicia y el fiscal actúe. Queremos que Ramiro, su hijo de 15 años, pueda dormir. Lo importante son sus hijos ahora".

Respecto a la situación de los dos hijos, su abogada remarcó: "Estamos tratando de reorganizarles la vida, por supuesto que a esa casa no van a ingresar nunca más. Ramiro va a estar a mi cargo por pedido de la abuela, ellos también tienen a la hermana de su mamá que nos está ayudando a contenerlos. Walter era el sostén económico de sus hijos, su hija de 20 años estudia Bioquímica, tenían una estabilidad que su papá les proveía. Esto nos preocupa".

Sobre la actuación de la fiscalía tras el cruento homicidio de Walter, la abogada manifestó: "No tuvimos nunca contacto con el fiscal, solo el día del hecho solicitándole poder resguardar a los chicos que estaban en la vereda descalzos cuando pasó todo. La gente de la Policía de Homicidios se ha portado muy bien con nosotros, sin la disponibilidad del fiscal, que no sabemos qué está haciendo".

Vecinos denunciaron un aguantadero

"A pocos metros de la casa de Walter hay un aguantadero que todos los vecinos conocen, que están cansados de pedir que se resuelva y se intervenga en ese lugar y no pasa nada. Queremos que se esclarezca y se encuentre el asesino. Walter era un tipo intachable que no se merece estar involucrado en esa situación ni que esto quede impune", resaltó Ciarbonetti.

"Desde la parte que me toca como profesional quiero pensar que todavía existe la justicia y que no nos llamaron porque todavía están investigando. Sino realmente tengo que colgar el título, cerrar todo. Al arma la encontraron, la casa tiene huellas, no tengo intenciones de salir a esclarecer todo esto; nosotros vivimos estudiando las teorías como abogados pero en la práctica esto es impensado".

Marcha del próximo jueves

A propósito de la marcha convocada para el jueves, Ciarbonetti enfatizó: "Hablábamos con la mamá de Walter sobre que si hoy no teníamos novedades, que en teoría era día hábil, íbamos a proceder con la marcha que ya se difundió. El jueves va a ser una semana del crimen y no puede ser, no puede ser que no tengan nada y no haya nadie que se comunique. Es un ratero que entró a una casa, no estamos hablando de un delincuente profesional".