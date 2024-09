A horas del debate por la reforma previsional, Pullaro criticó duramente a Amsafé y Sadop: "Les pido que no mientan"

"Les pido a los sindicatos que sean honestos, que no le mientan a los docentes ni a los empleados públicos. Fundamentalmente le hablo a Amsafé y Sadop, que han mentido durante todo este tiempo. Ustedes recordarán que decían que íbamos a aumentar la edad, a cambiar los cálculos, que no se iban a poder jubilar. Hoy no saben cómo explicar las mentiras que fueron diciendo durante tanto tiempo. Entonces, como no lo pueden explicar, salen a exagerar posiciones", dijo Pullaro.