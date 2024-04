"A mi mamá se la llevaron", dijo Antonella, hija de Andrea Portillo sobre su desaparición

El Móvil de UNO estuvo en el lugar y dialogó con Antonella, una de las hijas de la mujer quien manifestó: "Desde el lunes 25 de marzo no sabemos nada y no nos dan una respuesta. Solamente me mostraron dos cámaras en donde se puede ver que mi mamá ingresaba a la estación de servicio sobre la Ruta A012, en la ciudad de San Lorenzo, en el sur de la provincia. A partir de ahí mandé mensajes al fiscal que está llevando adelante el caso pero no tuve más respuesta. A mi mamá se la llevaron".

A diario viajaba a San Lorenzo

La joven en una de las hijas de la mujer, vecina de la ciudad de Santa Fe, que de manera diaria viajaba desde Santa Fe a San Lorenzo para trabajar sobre la Ruta A012, en cercanías donde está ubicada una estación de servicio YPF y cerca del peaje y de quien no saben nada desde el pasado lunes 25 de marzo alrededor de las 23.30, "cuando me mando el ultimo mensaje", aseguró.

andrea portillo pedido familia tribunales 1.jpg Familiares y vecinos de Andrea Portillo frente a los Tribunales santafesinos. UNO Santa Fe

andrea portillo.jpg Andrea Portillo tiene 45 años y su familia la busca desde el pasado 25 de marzo Redes sociales

"Es raro lo que está pasando. Mi mamá trabaja en la calle desde los 15 años y nunca trajo un novio a casa o se olvidó o dejó de avisarnos si se demoraba o si le pasaba algo, por eso nos resulta raro que no se haya comunicado, que no sepamos nada después de tanto tiempo. No toma alcohol, no tiene problema con las drogas", agregó Antonella sobre su mamá, al mismo tiempo que remarcó que "es una madraza y una gran abuela".

Un misterio desde que bajó del colectivo

"Sus compañeras de trabajo no pudieron contarnos nada ya que ese día no la vieron. Ella bajó del colectivo fue hasta el baño de la estación y nadie la vio después", dijo su hija sobre lo que pudo saber a través del registro fílmico al que accedió hace unos días. Por otro lado agregó: "Las trabajadoras de la estación, con quienes solía hablar mi mamá, tampoco notaron nada raro y concuerdan en que no la vieron ese día".

La familia solo tiene una sospecha y es la compañera de trabajo de su mamá: "Una chica trans que no se presentó tampoco y que se fue de viaje sin ni siquiera ser indagada por Matías Broggi, el fiscal de la causa", agregó la hija de la mujer que es intensamente buscada.

