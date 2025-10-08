Uno Santa Fe | Santa Fe | papel

Adiós al papel: la administración pública de Santa Fe se digitaliza completamente

El decreto 2518 establece que, desde el 1 de julio de 2026, todos los organismos provinciales deberán operar exclusivamente con expedientes y firmas digitales.

8 de octubre 2025 · 09:26hs
Desde el 1 de julio de 2026

gentileza

Desde el 1 de julio de 2026, todos los organismos provinciales deberán operar exclusivamente con expedientes y firmas digitales

El Gobierno de la provincia de Santa Fe avanza hacia la digitalización total de la administración pública. Este martes se publicó en el Boletín Oficial el decreto N° 2518, firmado el pasado 3 de octubre por el gobernador Maximiliano Pullaro y el ministro de Gobierno, Fabián Bastía, que establece que a partir del 1 de julio de 2026, todas las actuaciones administrativas deberán gestionarse exclusivamente por medios digitales.

La medida alcanza a la Administración Pública Provincial, tanto centralizada como descentralizada, que deberá realizar todos sus trámites a través de la Plataforma de Gestión Digital (PGD) TIMBÓ, el sistema desarrollado por la Secretaría de Tecnologías para la Gestión. Este ecosistema digital ya funciona en las jurisdicciones centrales y se encuentra en proceso de expansión hacia los organismos descentralizados.

Según fuentes oficiales, TIMBÓ no solo permite el uso de expedientes y firmas digitales, sino que también incorpora módulos de producción de documentos, comunicaciones oficiales y atención virtual, con otras herramientas actualmente en desarrollo.

Transformación digital y “despapelización”

El decreto se enmarca en el Programa de Despapelización de la Administración Pública y en la creación del plan SIMPLE, destinado a la simplificación y desburocratización del Estado provincial. Ambas iniciativas impulsan la capacitación de funcionarios y agentes públicos, así como el uso intensivo de tecnologías digitales.

De acuerdo con datos del Gobierno, el ecosistema digital ya permitió incorporar 22.803 expedientes electrónicos, 327 trámites digitalizados (internos y externos) y 117 trámites por atención virtual. Si bien aún muchas gestiones comienzan en soporte papel, se observa un crecimiento sostenido en el uso de expedientes electrónicos: en julio el 11% de los expedientes se inició en TIMBÓ, en agosto el 13%, y en septiembre alcanzó el 18%, lo que representa un incremento intermensual de casi 30%.

Fecha límite y cumplimiento obligatorio

Ante estos avances, el Ministerio de Gobierno e Innovación Pública resolvió establecer una fecha límite para la presentación de gestiones administrativas en papel. Así, a partir del 1 de julio de 2026, todas las funciones y trámites propios de los órganos provinciales deberán realizarse únicamente de manera digital.

El artículo 2 del decreto establece que desde esa fecha no se podrán iniciar gestiones en formato papel a través del Sistema de Información de Expediente (SIE), que será adaptado al nuevo esquema de plena digitalización.

Asimismo, el artículo 3 dispone que las autoridades superiores de cada área serán responsables de asegurar el estricto cumplimiento de la normativa, mientras que la Unidad de Gestión de la PGD se encargará de monitorear e implementar el proceso.

Responsabilidad de agentes y sanciones

El decreto también indica que los agentes y funcionarios deberán adoptar conductas compatibles con los fines del proceso de digitalización, adecuando la forma de iniciar y tramitar expedientes. El incumplimiento de estas disposiciones podrá acarrear sanciones administrativas según la normativa vigente.

2025-10-07decreto2518

• LEER MÁS: Chau papel en Santa Fe: el Gobierno ya descartó 70 toneladas en toda la administración provincial

papel administración pública Digital Maximiliano Pullaro
Noticias relacionadas
Balance de acciones preventivas realizadas durante septiembre en Santo Tomé 

Seguridad Ciudadana: balance de acciones preventivas realizadas durante septiembre en Santo Tomé

Créditos nido

Créditos Nido: 42.521 santafesinos participan del decimoquinto sorteo

miercoles soleado y con suba de temperaturas en la ciudad de santa fe

Miércoles soleado y con suba de temperaturas en la ciudad de Santa Fe

Trabajos programados por EPE

Cortes programados por EPE para este miércoles

Lo último

La Anmat suspendió otro laboratorio ubicado en la provincia de Santa Fe por irregularidades

La Anmat suspendió otro laboratorio ubicado en la provincia de Santa Fe por irregularidades

Preocupación de vecinos por un hundimiento en la esquina de Dorrego e Ituzaingó

Preocupación de vecinos por un hundimiento en la esquina de Dorrego e Ituzaingó

Balbi: Es un desafío ser parte del crecimiento de Unión

Balbi: "Es un desafío ser parte del crecimiento de Unión"

Último Momento
La Anmat suspendió otro laboratorio ubicado en la provincia de Santa Fe por irregularidades

La Anmat suspendió otro laboratorio ubicado en la provincia de Santa Fe por irregularidades

Preocupación de vecinos por un hundimiento en la esquina de Dorrego e Ituzaingó

Preocupación de vecinos por un hundimiento en la esquina de Dorrego e Ituzaingó

Balbi: Es un desafío ser parte del crecimiento de Unión

Balbi: "Es un desafío ser parte del crecimiento de Unión"

Rechazaron el pedido para que Santilli sea primero en la lista de La Libertad Avanza en provincia de Buenos Aires

Rechazaron el pedido para que Santilli sea primero en la lista de La Libertad Avanza en provincia de Buenos Aires

Unión, alerta: cuál es la lesión que padece Marcelo Estigarribia

Unión, alerta: cuál es la lesión que padece Marcelo Estigarribia

Ovación
Balbi: Es un desafío ser parte del crecimiento de Unión

Balbi: "Es un desafío ser parte del crecimiento de Unión"

El sentido mensaje de Colón en apoyo a Miguel Ángel Russo

El sentido mensaje de Colón en apoyo a Miguel Ángel Russo

Almagro A fue el mejor de la fase regular en el Oficial Prefederal

Almagro A fue el mejor de la fase regular en el Oficial Prefederal

Se completa la tercera fecha del Clausura Chijí Serenotti

Se completa la tercera fecha del Clausura Chijí Serenotti

Argentina se juega su pase a cuartos de final ante Nigeria en el Mundial Sub 20

Argentina se juega su pase a cuartos de final ante Nigeria en el Mundial Sub 20

Policiales
Seis detenidos en Ceres por narcomenudeo tras investigación de la PDI

Seis detenidos en Ceres por narcomenudeo tras investigación de la PDI

Tres jóvenes fueron aprehendidos tras arrojar piedras dentro del country Los Molinos en Recreo Sur

Tres jóvenes fueron aprehendidos tras arrojar piedras dentro del country Los Molinos en Recreo Sur

Detuvieron a un joven que asaltó varios comercios en plena Peatonal santafesina

Detuvieron a un joven que asaltó varios comercios en plena Peatonal santafesina

Murió en el hospital Cullen un hombre apuñalado en Alto Verde

Murió en el hospital Cullen un hombre apuñalado en Alto Verde

Detuvieron a Patito en Cayastá: tenía causas por amenazas y drogas en su poder

Detuvieron a "Patito" en Cayastá: tenía causas por amenazas y drogas en su poder

Escenario
Harlem 2025: última etapa de venta de entradas ya disponible!

Harlem 2025: última etapa de venta de entradas ya disponible!

Falta sólo un mes para el Festival Bandera en Rosario

Falta sólo un mes para el Festival Bandera en Rosario

Marcela Morelo regresa a Santa Fe con un show lleno de clásicos

Marcela Morelo regresa a Santa Fe con un show lleno de clásicos

Humorúsica, tributo a Les Luthiers, presenta Chisterapia en Santa Fe

Humorúsica, tributo a Les Luthiers, presenta "Chisterapia" en Santa Fe

La Bruja Salguero llega a Santa Fe: un viaje por el folclore argentino

La Bruja Salguero llega a Santa Fe: un viaje por el folclore argentino