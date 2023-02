A un año del brutal ataque a Lucio Belfiori: "Recuperó su sonrisa y su alegría"

"Cambió la vida de él y nos cambió la vida a todos, un año muy difícil de sacar adelante, pero por suerte estamos bien rumbeados, está recuperándose muy bien. El otro día tuvimos la oportunidad de festejar su cumpleaños y anoche celebró su nuevo cumpleaños también. Tratamos de no recordarle las cosas", contó Walter sobre el festejo que tuvo lugar en el Club Regatas.

lucio belfiori tio walter.jpeg El tío de Lucio habló en UNO sobre su sobrino: "Es una persona que todo el día está sonriendo. Yo lo vengo acompañando hace varios años en el Club Regatas y es increíble. Es como un imán con los chicos. Es una persona muy sociable, querida en todos los clubes". Gentileza

Recordó que su hermano Leandro también estuvo presente durante el violento ataque a Lucio: "Sabía que Lucio estaba en camino y le dijo «no vengás para acá que balearon a un chico en la puerta» sin saber que era el hermano, horas después se enteró que la persona que estaba herida en la puerta era él. Fue muy cruel. Leandro hizo un trabajo impresionante en este año con Lucio".

A 12 meses del hecho el joven aún no está trabajando, aunque sí arrancó con pequeños horarios en su gimnasio junto a los más chicos. "Y en el club tenemos expectativas, lo venimos hablando, no lo queremos apurar, pero con la idea de que cuando comience el minibásquet este año se sume a dar una mano. No que tenga una categoría a cargo como antes, pero como el hermano también está trabajando en esa parte que sea ayudante, que inicie despacio, tome confianza. Es difícil, día a día tiene que sentirse seguro y es complicado", manifestó su tío.

lucio belfiori 2.jpg Después de tres meses, Lucio volvió a su club, a Regatas

"De salud está bien, lo vemos cada vez mejor. Obviamente muchas cosas le cuestan recuperar, pero los médicos dicen que es cuestión de tiempo y de paciencia. Eso es lo que lo que tuvimos que aprender, a respetar sus tiempos, a alentarlo día a día para que no baje los brazos. Sigue haciendo terapia de forma particular y está trabajando también en el Centro de Rehabilitación Dr. Esteban Laureano Maradona. Hace poco tuvimos unos informes muy alentadores así que estamos contentos y con expectativa de que algún día pueda volver a la total normalidad", sostuvo.

Respecto a su estado anímico, reveló que "tiene sus momentos", normalmente está bien, contento, pero a veces le aparece alguna angustia. "Dentro de todo recuperó su sonrisa y su alegría", apuntó. Y agregó: "En la terapia tuvo que aprender a volver a moverse solo en la calle, a tomarse un colectivo o un taxi. La gente por ahí se asombra de verlo tan bien. Por ahí hay cosas que le cuestan más pero siempre tiene un espíritu de superación, siempre fue así y estamos alentando a eso".

