A un mecánico le quemaron el auto de un cliente en barrio Centenario: "Me arruinaron"

auto quemado incendiado 1.jpg

auto quemado incendiado.jpg Auto quemado en barrio Centenario

En diálogo con Sol Play, el propietario del taller mecánico, contó detalles de lo sucedido: “Lo iba a arreglar esta mañana, justo tenía el taller completo, era algo rápido, siempre lo dejo acá. Acá está siempre todo oscuro, pasa cualquier cosa, un vecino vino corriendo y me dijo que prendieron fuego un auto, cuando salí corriendo me encontré con esta situación, es la primera vez que me pasa”, explicó.