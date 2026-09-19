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Abrazo simbólico al Parque Federal: el reclamo de los vecinos por la nueva estación policial

La obra de la nueva estación policial avanza en el Parque Federal y genera preocupación entre organizaciones vecinales. Este sábado realizarán un abrazo simbólico para reclamar por los 5.500 m² cedidos y exigir obras compensatorias

19 de septiembre 2026 · 11:11hs
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Abrazo simbólico al Parque Federal: el reclamo de los vecinos por la nueva estación policial

El Parque Federal de Santa Fe cumple 30 años y, en medio de la construcción de una de las nuevas estaciones policiales que tendrá la ciudad, la Asociación Parque Federal convocó a los vecinos a participar este sábado de un abrazo simbólico para visibilizar su preocupación por la intervención del espacio público.

La convocatoria será a las 15.30, en inmediaciones del denominado Galpón Fosa, una de las estructuras ferroviarias que permanecen dentro del predio y que, según plantean desde la asociación, necesita desde hace años una intervención integral.

Alejandro Álvarez, secretario de la Asociación Parque Federal, explicó que la organización comenzó como una asamblea vecinal y que desde hace casi 24 años trabaja para impulsar la recuperación y puesta en valor del parque.

"El parque está cumpliendo 30 años este mes de septiembre. Nuestra asociación, que empezó como una asamblea vecinal, barrial, hace casi 24 años, ha venido siempre instalando la necesidad de que este parque esté desarrollado a pleno", señaló en diálogo con UNO 106.3.

Según Álvarez, el predio pasó de ser un sector caracterizado por las ruinas ferroviarias, basurales y falta de iluminación a convertirse en uno de los principales espacios verdes de la ciudad, utilizado por vecinos de distintos barrios.

La estación policial y los 5.500 metros cuadrados cedidos

Desde la Asociación Parque Federal aclararon que su planteo no apunta a cuestionar la necesidad de mejorar la seguridad, sino a discutir el lugar elegido para instalar la nueva dependencia policial. "Nosotros no estamos discutiendo esta estación policial sí o no. Entendemos que la seguridad es una preocupación que atraviesa toda la sociedad", explicó Álvarez.

La organización cuestiona que para la construcción de la estación policial se hayan cedido 5.500 metros cuadrados del Parque Federal y sostiene que existían otras alternativas para localizar el proyecto. En ese sentido, mencionó terrenos nacionales ubicados en inmediaciones del Procrear, cerca de La Redonda, que podrían haber sido considerados como una alternativa.

"Nosotros entendemos que había alternativas, pero ya el hecho consumado de la estación policial está. Ya está la empresa trabajando en el lugar", sostuvo.

La obra forma parte del plan provincial para implementar las nuevas estaciones policiales, que buscan reemplazar el esquema tradicional de comisarías.

Reclaman obras compensatorias para el Parque Federal

Ante el avance de la obra, la Asociación Parque Federal reclama que se concreten obras compensatorias en el espacio verde, tal como —según señaló Álvarez— establece la normativa mediante la cual se autorizó la cesión de los terrenos.

Uno de los principales pedidos es la recuperación del Galpón Fosa, una estructura ferroviaria de unos 3.300 metros cuadrados que permanece abandonada. "Es una estructura que hoy día junta basura, junta agua estancada cuando llueve mucho y también da cobijo a actividades indeseables", afirmó Álvarez, quien mencionó además denuncias vinculadas con consumo y comercialización de estupefacientes y otras actividades ilícitas.

La asociación sostiene que la recuperación de este sector debería ser una de las principales obras de compensación por la utilización de parte del parque para la estación policial.

Además, reclaman la incorporación de baños públicos, bancos y bebederos, entre otras mejoras para quienes utilizan diariamente el espacio verde.

Un proyecto elaborado junto a la Universidad Nacional del Litoral

Álvarez explicó que la Asociación Parque Federal desarrolló un proyecto integral de recuperación junto con la Universidad Nacional del Litoral (UNL), a través del programa Urbanismo Ambiental de la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo. La propuesta fue presentada tanto ante la Municipalidad de Santa Fe como ante el Gobierno provincial.

"Ellos están en conocimiento de esto", sostuvo el dirigente vecinal, quien aseguró que el proyecto contempla la recuperación de las estructuras ferroviarias y la incorporación de infraestructura para mejorar el uso público del parque.

Desde la asociación también señalaron que existe un monto remanente en el presupuesto previsto inicialmente para la construcción de la estación policial que podría ser destinado a estas obras.

Según Álvarez, el contrato finalmente firmado para la construcción de la dependencia fue inferior al monto originalmente previsto, lo que habría generado un remanente de aproximadamente 3.300 millones de pesos.

"Por una cuestión de ética y de justicia, debería invertirse en el mismo espacio verde público al que se están tomando 5.500 metros cuadrados", planteó.

"Defendemos el espacio público"

La Asociación Parque Federal insiste en que el objetivo de la convocatoria no es partidario y llamó a participar a vecinos de toda la ciudad. "Defendemos el espacio público, el espacio de todos los santafesinos", remarcó Álvarez.

En ese marco, la organización realizará este sábado a las 15.30 un abrazo simbólico al Parque Federal, en cercanías del Galpón Fosa, como forma de reclamar la recuperación del patrimonio ferroviario y la ejecución de las obras compensatorias.

"Convocamos a toda la ciudadanía de Santa Fe que ame su ciudad, que ame sus espacios verdes y que venga sin bandería político partidaria, porque esto es para todos y por todos", expresó Álvarez.

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