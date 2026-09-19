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Pronóstico en Santa Fe: sábado agradable, lluvias el domingo y descenso de temperatura

El tiempo en Santa Fe tendrá este sábado una jornada relativamente estable, con una máxima de 26°. Para el domingo se espera un aumento de la nubosidad, posibles lluvias débiles y dispersas y el ingreso de aire frío durante la noche

19 de septiembre 2026 · 08:47hs
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El tiempo en la ciudad de Santa Fe

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El comienzo de este sábado en la ciudad de Santa Fe fue con una jornada algo nublada y con una temperatura de 19º a las 8.30 de la mañana y una máxima prevista de 26°. Según el pronóstico elaborado por el Centro de Informaciones Meteorológicas de la FICH-UNL, las condiciones son relativamente estables. En el día de la fecha, se observa que las masas de aire comienzan a configurarse de manera de permitir que el sistema tienda a inestabilizarse a lo largo de los próximos días, previo al ingreso del nuevo sistema frío que debería arribar a la región hacía últimas horas de la jornada de mañana domingo o primeras del lunes. Esta situación, genera que si bien la jornada de hoy comienza despejada, la nubosidad debería ir en aumento acompañando una gradual pérdida de estabilidad y tendencia en suave ascenso de las temperaturas. Probabilidad de lluvias débiles dispersas hacia la tarde/noche de mañana, mejorando hacia las primeras horas de la madrugada del lunes con descenso de los registros térmicos.

Domingo con cielo mayormente despejado, con nubosidad variable en aumento hacia la tarde y la noche y condiciones algo inestables a inestables con alguna posibilidad de lluvias débiles y dispersas hacia la tarde/noche o la noche. Temperaturas con poco cambio de las mínimas, 14° y suave ascenso de las máximas, 28°. Vientos leves a moderados predominando del sector norte, oscilando entre el noroeste y el noreste, luego cambiando a moderados o regulares del sur/sureste.

En tanto para el lunes esperamos cielo nublado a parcialmente nublado con condiciones algo inestables a relativamente estables y alguna posibilidad de lluvias débiles y dispersas o lloviznas, aunque las mismas se mantienen bajas. Temperaturas en gradual descenso: mínima 11° y máxima 20°. Vientos moderados predominando del sector sur, oscilando entre el suroeste y el sureste.

Por último, martes con cielo parcialmente nublado con condiciones estables y temperaturas en leve descenso: mínima 9° y máxima 18° . Vientos moderados a leves predominando del sector sur.

• LEER MÁS: Pronóstico trimestral del SMN: Santa Fe se prepara para una primavera más lluviosa de lo normal

Santa Fe pronóstico lluvias Temperaturas
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