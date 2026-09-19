El comienzo de este sábado en la ciudad de Santa Fe fue con una jornada algo nublada y con una temperatura de 19º a las 8.30 de la mañana y una máxima prevista de 26°. Según el pronóstico elaborado por el Centro de Informaciones Meteorológicas de la FICH-UNL, las condiciones son relativamente estables. En el día de la fecha, se observa que las masas de aire comienzan a configurarse de manera de permitir que el sistema tienda a inestabilizarse a lo largo de los próximos días, previo al ingreso del nuevo sistema frío que debería arribar a la región hacía últimas horas de la jornada de mañana domingo o primeras del lunes. Esta situación, genera que si bien la jornada de hoy comienza despejada, la nubosidad debería ir en aumento acompañando una gradual pérdida de estabilidad y tendencia en suave ascenso de las temperaturas. Probabilidad de lluvias débiles dispersas hacia la tarde/noche de mañana, mejorando hacia las primeras horas de la madrugada del lunes con descenso de los registros térmicos.
Pronóstico en Santa Fe: sábado agradable, lluvias el domingo y descenso de temperatura
El tiempo en Santa Fe tendrá este sábado una jornada relativamente estable, con una máxima de 26°. Para el domingo se espera un aumento de la nubosidad, posibles lluvias débiles y dispersas y el ingreso de aire frío durante la noche
Domingo con cielo mayormente despejado, con nubosidad variable en aumento hacia la tarde y la noche y condiciones algo inestables a inestables con alguna posibilidad de lluvias débiles y dispersas hacia la tarde/noche o la noche. Temperaturas con poco cambio de las mínimas, 14° y suave ascenso de las máximas, 28°. Vientos leves a moderados predominando del sector norte, oscilando entre el noroeste y el noreste, luego cambiando a moderados o regulares del sur/sureste.
En tanto para el lunes esperamos cielo nublado a parcialmente nublado con condiciones algo inestables a relativamente estables y alguna posibilidad de lluvias débiles y dispersas o lloviznas, aunque las mismas se mantienen bajas. Temperaturas en gradual descenso: mínima 11° y máxima 20°. Vientos moderados predominando del sector sur, oscilando entre el suroeste y el sureste.
Por último, martes con cielo parcialmente nublado con condiciones estables y temperaturas en leve descenso: mínima 9° y máxima 18° . Vientos moderados a leves predominando del sector sur.
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