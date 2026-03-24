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Abren la convocatoria para la radicación de empresas en el parque industrial de Sauce Viejo: condiciones, plazos y beneficios

La licitación estará abierta hasta el 16 de junio e incluye terrenos estratégicos para radicación industrial. Buscan atraer inversiones y generar empleo, mientras los fondos se usarán para infraestructura energética.

24 de marzo 2026 · 16:47hs
Abren la convocatoria para la radicación de empresas en el parque industrial de Sauce Viejo: condiciones

Abren la convocatoria para la radicación de empresas en el parque industrial de Sauce Viejo: condiciones, plazos y beneficios

El Gobierno de la Provincia de Santa Fe abrió la convocatoria para empresas interesadas en radicarse en el Parque Industrial de Sauce Viejo, en el marco de una estrategia orientada a impulsar la producción, atraer inversiones y generar empleo.

La inscripción se encuentra habilitada desde el 16 de marzo y se extenderá hasta el 16 de junio, fecha en la que se realizará la apertura de sobres en el Ministerio de Desarrollo Productivo. En esta primera etapa, se pondrán a disposición ocho lotes industriales que abarcan un total de 56.472 metros cuadrados, ubicados en un punto considerado estratégico por su infraestructura y conectividad.

Además, la propuesta incluye beneficios fiscales para las empresas que se instalen, con el objetivo de fortalecer la matriz productiva y promover nuevas inversiones en la provincia.

Un “círculo virtuoso” para la producción

El ministro de Desarrollo Productivo, Gustavo Puccini, había presentado la iniciativa a fines de febrero y remarcó que el objetivo va más allá de una operación inmobiliaria.

Con esta venta no buscamos algo inmobiliario: queremos que el sector privado aproveche estas tierras”, sostuvo, al tiempo que explicó que lo recaudado será destinado a la compra de caños para avanzar con el Plan de Gasoductos provincial. “Es un círculo virtuoso a favor de la producción”, afirmó.

En relación al proceso, el funcionario indicó que un comité evaluador analizará las propuestas para definir la adjudicación de los terrenos. También aclaró que las empresas deberán poner en marcha su proyecto productivo en un plazo máximo de dos años, una condición clave para evitar la especulación.

Si no se cumple con ese requisito, no se otorgará la escritura y se quitará la tenencia del lote”, advirtió.

Puccini también destacó el cumplimiento de los plazos previstos: “Cuando asumimos un compromiso también asumimos un plazo, y para nosotros la palabra vale. Hoy cumplimos con lo que anunciamos”.

Cómo participar

Las empresas interesadas podrán solicitar información y realizar consultas a través del correo electrónico oficial [email protected] , donde recibirán detalles técnicos, requisitos y acompañamiento durante el proceso de licitación.

convocatoria empresas Sauce Viejo
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