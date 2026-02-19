Fuertes lluvias en Santa Fe: cayeron hasta 53 mm en menos de una hora y hubo ráfagas de casi 45 km/h

Los datos fueron suministrados por la municipalidad. En algunos barrios el agua persiste y hay cortes de luz. Está vigente un alerta naranja por tormentas fuertes

La ciudad de Santa Fe amaneció este jueves bajo intensas precipitaciones y alerta naranja por tormentas que dejaron importantes acumulados de lluvia en distintos sectores. Según los datos oficiales registrados hasta las 06:45, los valores más elevados se dieron en el norte y este de la capital provincial.

De acuerdo a los registros de la Dirección de Operaciones y Asistencia de Emergencias (DOAE) y las estaciones municipales, los acumulados, hasta las 8.30 fueron los siguientes:

DOAE (COBEM): 52 mm

Centro: 43,25 mm

Delegación Alto Verde: 49,50 mm

CIC F. Zuviría: 56,75 mm

El dato más significativo fue la intensidad máxima de lluvia, que alcanzó los 129 mm por hora en la Delegación Alto Verde a las 06:25, lo que explica la rápida acumulación de agua en calles y sectores bajos.

Además, se registró una ráfaga máxima de viento de 44,5 km/h, proveniente del Sudsudeste (SSE), en el CIC F. Zuviría a las 06:10.

Sectores con mayores acumulados

El mayor registro se dio en el CIC F. Zuviría, con más de 53 milímetros, seguido por la zona de DOAE (COBEM) con 46,50 mm. En tanto, el Centro de Santa Fe acumuló 36,75 mm, mientras que en Alto Verde el total fue de 37,75 mm, aunque allí se dio el pico más alto de intensidad.

Las precipitaciones se concentraron en un corto período de tiempo, generando complicaciones momentáneas en la circulación vehicular durante las primeras horas de la mañana.

Lluvias intensas y monitoreo permanente

Desde el municipio indicaron que se mantiene el monitoreo meteorológico ante la continuidad de condiciones inestables. Las autoridades recomiendan circular con precaución, evitar calles anegadas y mantenerse informados a través de los canales oficiales.

