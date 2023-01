Acupa: la asociación santafesina que trata a pacientes oncológicos de casi todo el país 

"Mi abuela me movilizó después de que ella partió, el médico que la trataba Daniel Souroujon (el director de Acupa hace 26 años) trabajaba en el quirófano del Hospital Iturraspe así también como las monjas, hermanas de la caridad. Es el médico del dolor que ahora trata a los pacientes de la asociación. Cuando falleció tenía 4.500 bolsas de urostomía y quería dejarlas en un lugar en donde se aprovecharan y fueran a destino, entonces vinimos y la hermana Agustina tanto al anestesiólogo como a mí nos dijo «por qué no hacemos algo por estos pacientes oncológicos»", arrancó contando la titular de este espacio único en la ciudad.

pacientes oncológicos asociación (1).png

Las necesidad de que alguien se ocupe por estas personas que padecen este tipo de enfermedades era notoria y hubo un caso en particular que la terminó impactando en 1996. "En ese momento en el quirófano venía un señor que tenía colocado un sachet de leche, lo más horrible que te puede pasar porque te infectás", expresó. En ese momento arrancaron de a poco en el que era en ese entonces el sector de oncología que pertenecía Nación aunque el hospital era de la provincia. Formaron el grupo, donde estaba su hermano, su cuñado, Souroujon y otras personas que se fueron sumando a la iniciativa hasta que consiguieron la personería jurídica y crearon oficialmente Acupa.

Pasaron a instalarse en el tercer piso del centro de salud donde se encontraban ya ubicadas las monjas, las cuales también se integraron a la asociación. Ahora están en la que hace años era la casa del capellán del Iturraspe: "Era una habitación, un baño y una cocinita, dos por dos". Su misión era clara: "Para atender y acompañar a pacientes oncológicos".

pacientes oncológicos asociación .jpg

"Trabajábamos en el hospital e íbamos a todos los barrios, todas las necesidades se iban cubriendo con medicamentos, ropa, materiales ortopédicos, obviamente siempre mangueando por todos lados porque no es fácil. No nos subsidia nadie, simplemente son los socios o la gente que le fallece un familiar y traen la medicación", expuso. A lo largo del tiempo su ayuda se hacía cada vez más grande: "En un momento nos quedó chico el lugar porque no venían solo de la provincia de Santa Fe sino de otras provincias". Todo es gratuito y actualmente cuentan con una guardia las 24 horas.

pacientes oncológicos asociación (1).jpg

Ante la alta demanda comenzaron a planear ampliar la casa. "El Hospital Italiano y la gente de mantenimiento nos dieron dos habitaciones para la gente que venía afuera y nos armaron una cocinita. Esto nos llevó mucho tiempo porque era mucho esfuerzo, hasta que terminamos la vivienda que hoy cuenta con tres habitaciones con baño y aire acondicionado. La tenemos que ampliar de nuevo porque nos quedó chica pero ya tenemos una base".

pacientes oncológicos asociación (3).png

"No tenemos ni política ni religión, el que quiere venir a ayudar, tiene buenas intenciones y mucho amor para dar a todos estos pacientes que vienen desarraigados bienvenido sea. También atendemos a la familia, muchas veces el paciente necesita un acompañante. Generalmente los que asisten son todos de bajos recurso porque dada la situación económica que tenemos hoy hasta los que se atienden en obras sociales nos necesitan porque si tiene que venir de afuera, alquilar, es terrible", apuntó.

En 2019 se dio la mudanza del Hospital Iturraspe, una época "muy dura" para la asociación. "Nos echaban de acá. Pedimos, juntamos firmas, hicimos abrazos y ayudaron muchísimo los medios. Se olvidaron de los pacientes, no teníamos cómo llevarlos a radioterapia, cómo hacerle la comida", recordó D'amico. Pero ese destrato no fue solo hacia Acupa, sino también contra el centro de salud: "Presentamos un amparo porque saquearon el hospital, se robaron aires acondicionados, oxígeno, camas, todo lo que se puedan imaginar. La sala estaba completa y quedó devastada, oncología también, se llevaron los quirófanos puestos". Aún están a la espera de que la Justicia juzgue a los responsables de esos robos.

pacientes oncológicos asociación (2).png

En Acupa se encuentran trabajando unas diez personas entre nutricionistas, enfermeras, psicólogos, terapistas ocupacionales, asistentes sociales, médicos y voluntarios, además de contar con la ayuda constante del hospital, ya que están dentro del mismo. Por otro lado, firmaron un convenio con la UNL para que los estudiantes de nutrición y terapia ocupacional hagan sus prácticas allí y en el Hospital General Especializado en Oncología. Este nuevo centro de salud fue creado el pasado 19 de diciembre por decreto del gobernador.

Los interesados en colaborar pueden donar medicación que ya no utilicen (sea oncológica o no), alimentos, elementos ortopédicos, ropa, entre otros elementos. También se pueden sumar a Acupa como socios o voluntarios.

