Aeropuerto de Sauce Viejo: nuevas frecuencias y horarios definidos para los vuelos directos a Salta e Iguazú

El cierre temporal de la pista en Rosario impulsa el crecimiento de la terminal santafesina, que ahora suma vuelos al norte argentino y proyecta su primera ruta internacional

El Aeropuerto de Sauce Viejo refuerza su rol estratégico en la conectividad aérea de Santa Fe. El Gobierno provincial, junto a Aerolíneas Argentinas , confirmó el incremento de frecuencias y la apertura de nuevas rutas que apuntalan el desarrollo productivo, turístico y logístico de la región.

El anuncio llega en el marco del cierre temporal de la pista del Aeropuerto de Rosario , lo que motivó la ampliación de la oferta aérea desde Sauce Viejo. A partir de septiembre, el aeropuerto contará con 15 vuelos semanales a la Ciudad de Buenos Aires , un 50 % más que en agosto , además de la incorporación de servicios directos a Salta e Iguazú , dos destinos clave para el turismo nacional.

También se trabaja en la evaluación de una ruta internacional, en conjunto con la Asociación Santafesina y Entrerriana de Agencias de Viajes y Turismo (Aseavyt), que permitiría abrir nuevas oportunidades para el turismo receptivo y los negocios regionales.

Horarios de los vuelos directos desde Sauce Viejo

Salta (martes y sábados, doble frecuencia):

Martes : llegada 12:35 y 17:10 | salida 13:05 y 17:55

Sábados: llegada 8:10 y 19:45 | salida 9:10 y 20:25

Iguazú (jueves y domingos, doble frecuencia):

Jueves : llegada 9:35 y 14:15 | salida 10:05 y 15:05

Domingos: llegada 15:45 y 20:25 | salida 16:15 y 21:15

La incorporación de estas rutas posiciona al Aeropuerto de Sauce Viejo como un nodo estratégico en la región centro del país, conectando a Santa Fe con polos turísticos y productivos de gran relevancia.