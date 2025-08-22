Uno Santa Fe | Santa Fe | Aeropuerto

Aeropuerto de Sauce Viejo: nuevas frecuencias y horarios definidos para los vuelos directos a Salta e Iguazú

El cierre temporal de la pista en Rosario impulsa el crecimiento de la terminal santafesina, que ahora suma vuelos al norte argentino y proyecta su primera ruta internacional

Redacción UNO Santa Fe

Por Redacción UNO Santa Fe

22 de agosto 2025 · 11:17hs
Aeropuerto de Sauce Viejo: nuevas frecuencias y horarios definidos para los vuelos directos a Salta e Iguazú

El Aeropuerto de Sauce Viejo refuerza su rol estratégico en la conectividad aérea de Santa Fe. El Gobierno provincial, junto a Aerolíneas Argentinas, confirmó el incremento de frecuencias y la apertura de nuevas rutas que apuntalan el desarrollo productivo, turístico y logístico de la región.

El anuncio llega en el marco del cierre temporal de la pista del Aeropuerto de Rosario, lo que motivó la ampliación de la oferta aérea desde Sauce Viejo. A partir de septiembre, el aeropuerto contará con 15 vuelos semanales a la Ciudad de Buenos Aires, un 50 % más que en agosto, además de la incorporación de servicios directos a Salta e Iguazú, dos destinos clave para el turismo nacional.

También se trabaja en la evaluación de una ruta internacional, en conjunto con la Asociación Santafesina y Entrerriana de Agencias de Viajes y Turismo (Aseavyt), que permitiría abrir nuevas oportunidades para el turismo receptivo y los negocios regionales.

Horarios de los vuelos directos desde Sauce Viejo

Salta (martes y sábados, doble frecuencia):

  • Martes: llegada 12:35 y 17:10 | salida 13:05 y 17:55

  • Sábados: llegada 8:10 y 19:45 | salida 9:10 y 20:25

Iguazú (jueves y domingos, doble frecuencia):

  • Jueves: llegada 9:35 y 14:15 | salida 10:05 y 15:05

  • Domingos: llegada 15:45 y 20:25 | salida 16:15 y 21:15

La incorporación de estas rutas posiciona al Aeropuerto de Sauce Viejo como un nodo estratégico en la región centro del país, conectando a Santa Fe con polos turísticos y productivos de gran relevancia.

Aeropuerto Sauce Viejo vuelos
