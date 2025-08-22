Alerta vigente por vientos que pueden llegar a los 80 Km/h en la ciudad de Santa Fe

Así lo informó el Servicio Meteorológico Nacional. Qué nos depara el pronóstico para los próximos días en la ciudad de Santa Fe y zona

El Servicio Meteorológico Nacional informó sobre un alerta amarillo por viento para los departamentos La Capital , San Jerónimo y Garay de la provincia de Santa Fe . Según el informe del organismo: "En el este de Formosa, este de Chaco, norte de Corrientes y sur de Misiones se prevén vientos del sector norte con velocidades entre 25 y 40 Km/h con ráfagas de hasta 70 Km/h, pudiendo ser superados de forma puntual. En el resto de la región indicada se prevén vientos del sector sur con velocidades entre 30 y 50 Km/h, y ráfagas que pueden superar los 80 Km/h ".

El comienzo de viernes en la ciudad de Santa Fe fue con cielo despejado, fresco y con una temperatura a las 7.30 de la mañana de 18.6º, y se espera que la máxima alcance los 20º. Según el pronóstico elaborado por el Centro de Investigaciones Meteorológicas de la FICH-UNL, las condiciones son inestables y se observa que la configuración de las masas de aire permite el lento ingreso de un nuevo sistema frío a la región, el cual debería generar la mejoraría de las condiciones meteorológicas. No obstante ello y por como se configuran las mismas, no se debería descartar alguna posibilidad de lluvias débiles y dispersas durante la mañana, aunque la misma es muy baja . Respecto de las temperaturas , se debería observar una tendencia en descenso a partir de la tarde de hoy, manteniéndose para los próximos días acorde a la época del año que se transcurre .

Alertas vigentes emitidas por el Servicio de Alerta Temprana del Servicio Meteorológico Nacional

Sábado con cielo mayormente despejado, con nubosidad variable durante las primeras horas del día y condiciones estables. Temperaturas en descenso: mínima 8ª y máxima 16º. Vientos moderados del sector sur/suroeste, rotando al sur/sureste con disminución gradual de su intensidad.

En tanto el domingo se espera cielo despejado o con leve nubosidad y condiciones estables con temperaturas en descenso de las mínimas, 5º y suave ascenso de las máximas, 18º. Vientos leves a moderados del sector oeste/noroeste, rotando al norte.

Por último, lunes con cielo despejado o con leve nubosidad. Condiciones estables y temperaturas en suave ascenso: mínima 7º y máxima 21º. Vientos leves del sector nor/noroeste, incrementando su intensidad hasta moderados por momentos.

