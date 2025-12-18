La Municipalidad de la ciudad de Santa Fe ofrece diferentes propuestas para este fin de semana, previo a las fiestas. Continúa en la Estación Belgrano la feria “La Diseña”, y la feria del “Sol y la Luna” en la plaza Pueyrredón.
Agenda Santa Fe: vísperas de fiestas navideñas y múltiples actividades para disfrutar en familia
Este fin de semana, previo a las fiestas de Navidad, habrá eventos, ferias y espectáculos gratuitos en Santa Fe. Y espacios de diversión para todas las edades
Además habrá ferias de la economía social que se extenderán hasta el martes 23 y paseos al aire libre. La Agenda 2025 completa se puede consultar en el siguiente enlace: https://agenda.santafeciudad.gov.ar/
Estación Belgrano
Festival La Diseña
Continúa en los andenes de la Estación Belgrano, (Bulevar Gálvez 1150), “La Diseña”, la feria más importante de Santa Fe. La misma puede visitarse todos los días, de 18 a 23, y en esta oportunidad participan más de 200 marcas de diferentes rubros. También se pueden encontrar accesorios y complementos, productos naturales, comunicación multisoporte, indumentaria y textil, y objetos y mobiliario. Vale mencionar que esta edición cuenta con un gran patio gastronómico con variedad de bebidas y comidas.
Feria del Sol y la Luna
Edición navideña
La “Feria del Sol y la Luna” en su edición navideña, tiene lugar de 17 a 23, en la Plaza Pueyrredón (Bulevar Gálvez 1600), participan stands artesanales que ofrecen sus productos realizados en cerámica, madera utilitaria, tejido, telar, metal, platería, cuchillería, macramé, cuero, hierro artístico y utilitario, juguetería en tejido y madera, trabajos en mimbre y en palma, calzado, sahumerios y accesorios, indumentaria y tela.
El viernes 19, desde las 20, habrá música en vivo con “Kasset”, en tanto el sábado en el mismo horario lo hará el grupo “Retornable” y el domingo 21, también a las 20, cerrará el show “Tamocomoqueremo”. Por otra parte, los talleres culturales de tango y folclore que ofrece la Municipalidad de Santa Fe, se realizarán el sábado 20 a las 19 y el martes 23 a las 20.30, respectivamente. Como parte de la programación infantil, se presentará el Mago Fernán el martes 23 a las 18, todas las actividades son de acceso libre y gratuito.
Ferias de emprendedores y artesanos
Jueves 18
Feria de Artesanos Operativo de verano Costanera Oeste, Costanera Este, Pinta Parador, de 17 a 22, Costanera Este, Pinta Parador.
Viernes 19
Feria de Emprendedores Camees, de 10 a 20.30, San Martín y Juan de Garay (Plaza Fragata Sarmiento).
Feria de Emprendedoras Eco Circular, de 17 a 21, San Martín y General López.
Sábado 20
Feria Mujeres Emprendedoras Camees, de 10 a 20.30, Plaza Fragata Sarmiento.
Feria de Artesanos Paseo Bulevar, de 16 a 21, Bulevar Gálvez y Pedro Víttori.
Feria de Artesanos Plaza Scarafía, Chiclana 7300, de 17 a 20, Plaza Scarafía.
Feria de Artesanos Paseo Constituyentes, de 16 a 21, 4 de Enero y Junín, Plaza Constituyentes.
Feria Paseo Navideño Explanada del Molino Fábrica Cultural, de 17 a 23.30, Bulevar Gálvez 2350.
Feria de Mujeres Emprendedoras Camees, Dique 1, de 15.30 a 23.30, Lavanderas del Puerto s/n.
Domingo 21
Feria de Emprendedores Anticuarios, de 10 a 18, Almirante Brown y Ricardo Aldao.
Feria de Artesanos Paseo de la laguna, Paseo de Artesanos, de 15 a 21, Almirante Brown 6300, Costanera Oeste .
Feria de Artesanos Incuba, de 16 a 21, 4 de Enero y Junín, (Plaza Constituyentes).
Feria de Artesanos Don Bosco, de 15.30 a 20.30, Castelli y Gobernador Freyre, Plaza Fournier.
Feria de Artesanos Parque Federal, de 15.30 a 20.30, Pedro Vittori y Regis Martínez.
Feria de Artesanos Botánico, de 14 a 20, Gorriti 3902, Jardín Botánico.
Feria Mujeres Emprendedoras Camees, de 10 a 20.30, Plaza Fragata Sarmiento.
Feria Paseo Navideño Explanada del Molino Fábrica Cultural, de 17 a 23.30, Bulevar Gálvez 2350.
Feria de Mujeres Emprendedoras Camees, Dique 1, de 15.30 a 23.30, Lavanderas del Puerto s/n.
Lunes 22
Feria de Artesanos Constituyentes, Paseo Constituyentes, de 16 a 21, 4 de Enero y Junín.
Feria Paseo Navideño Explanada del Molino Fábrica Cultural, de 17 a 23.30, Bulevar Gálvez 2350.
Feria de Mujeres Emprendedoras Camees, Dique 1, de 15.30 a 23.30, Lavanderas del Puerto s/n.
Martes 23
Feria de Artesanos Constituyentes, Paseo Constituyentes, de 16 a 21, 4 de Enero y Junín.
Feria Paseo Navideño Explanada del Molino Fábrica Cultural, de 17 a 23.30, Bulevar Gálvez 2350.
Feria de Mujeres Emprendedoras Camees, Dique 1, de 15.30 a 23.30, Lavanderas del Puerto s/n.
Teatros y museos santafesinos
Teatro Municipal 1.° de Mayo
Muestra “Capas del tiempo – 120 años del Teatro Municipal”
Puede visitarse de martes a sábado, de 9 a 13 y de 17 a 20, y los domingos, de 17 a 20, en la Sala Franze del Teatro Municipal 1.° de Mayo (San Martín 2020). Estará vigente hasta el 28 de febrero de 2026.
Museo Municipal Sor Josefa Díaz y Clucellas
“La luna fue testigo de mi nacimiento pero guardará el secreto de mis muertes”
La muestra del MMAV, puede visitarse en (San Martín 2068), de miércoles a sábados de 9.30 a 12.30 y de 17 a 20 y los domingos y feriados de 17 a 20, y se exhibirá hasta el domingo 15 de febrero de 2026.
Museo de la ciudad
Coral Sacro de la Universidad Católica
En el marco de la muestra “Entre lo sagrado y lo cotidiano. Pesebres y nacimientos contemporáneos” el Coral Sacro de la Universidad Católica de Santa Fe bajo la dirección del Prof. Miguel Piva, realizará un concierto de villancicos navideños. Tendrá lugar el viernes 19 a las 19.30, en el Hall del Palacio Municipal (Salta 2951). El acceso es libre y gratuito.
Casa Museo César López Claro
En el marco del 35.° Aniversario de la Casa Museo César López Claro (Piedras 7352), se proponen dos actividades en conjunto: un taller de conservación de colecciones fotográficas seguido de una proyección performática de diapositivas. Ambas tendrán lugar el jueves 18 a partir de las 16 y 19.30 respectivamente.
Centro Experimental del Color
“Elasticidad Emocional”
Este sábado 20 a las 20, en la CEC. Estación Belgrano, (Bulevar Gálvez 1150), se presenta la actividad “Elasticidad Emocional”, una performance que abarca desde 2009 hasta 2025, la misma es libre y gratuita para todo público.
“Una suerte espantosa”
La muestra “Una suerte espantosa” de Mario Llullaillaco con curaduría de Guad Creche, se exhibirá en el Centro Experimental del Color (ala oeste Estación Belgrano). La muestra podrá visitarse hasta el domingo 21 de este mes, de miércoles a viernes de 9 a 13 y 17 a 20, y Sábados, domingos y feriados de 17 a 20.
Fotogalería Municipal
Muestra “Todo y nada”
La muestra puede visitarse de 8 a 20 en (Primera Junta 2451), de 8 a 20, con entrada libre y gratuita. La misma estará vigente hasta el 20 de febrero de 2026.
Museo de la Constitución Nacional
Muestra permanente. Horarios: lunes a viernes, de 8.30 a 12.30 y de 14 a 18; sábados y domingos, de 14 a 18.
Museo de la Manzana Jesuítica
“Obras restauradas en el Santuario”
En el Santuario Nuestra Señora de los Milagros (San Martín 1588), se realizan visitas mediadas a cargo de la profesora Raquel Garigliano.
Visitas guiadas: viernes a las 9.30, 11, 15.30 y 17; sábados a las 15.30 y 17. Horarios de apertura: miércoles a sábados, de 9 a 12.30 y de 15.30 a 19.